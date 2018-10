VIDEO. Pijnlijke avond voor Oostende: Gent-coach Thorup debuteert met 0-4-zege RN en XC

21 oktober 2018

19u52 9 KV Oostende KVO KVO 0 einde 4 GNT GNT KAA Gent Jupiler Pro League Voetballend kan het allemaal nog beter, maar Jess Thorup leert AA Gent weer winnen. De Buffalo’s toonden veel strijdlust onder hun nieuwe coach en boekten een verdiende, maar overdreven 0-4-overwinning aan de kust.

Jess Thorup gooide in zijn eerste wedstrijd met AA Gent niet meteen alles om, maar hij legde wel al wat eigen accenten. Zo was er oor Dompé helemaal geen plaats in de wedstrijdkern. De Deen hield vast aan de 4-3-3 van Yves Vanderhaeghe. Maar hij bracht Yaremchuk naar de spits, posteerde Chakvetadze op links en viste Andrijasevic op in de driehoek op het middenveld. Thorup kon niet rekenen op Kalinic - die nog hinder ondervond van een spierblessure – en Bronn, die de gevolgen droeg van een kniestoot op training. Zo kreeg ook Arnaud Souquet een nieuwe kans op rechts.

Thorup zelf zorgde langs de lijn voor een –naar Belgische normen - ongewoon beeld. Hij coachte zijn team rustig langs de zijlijn, in korte broek. De nieuwe coach van AA Gent zag al snel een sleutelspeler uitvallen, toen Vanlerberghe ongelukkig op het scheenbeen van Birger Verstraete terecht kwam. Verstraete staat bekend om zijn hoge pijndrempel, maar hij werd kermend afgevoerd. Volgens de eerste berichten zou hij geen breuk hebben opgelopen, maar het was nog even wachten op een echte diagnose.

Kort na het uitvallen van Verstraete kwam AA Gent op voorsprong. Yaremchuk – erg bedrijvig – legde de bal af voor Limbombe, die de 0-1 tegen de touwen prikte. Doelman Ondoa werd daarbij op het verkeerde been gezet, want de bal week nog af op een Oostends been. Gent putte vertrouwen uit die voorsprong, maar het was niet dat de Buffalo’s nu plots zoveel beter voetbalden dan voordien.

Thorup pompte veel strijdlust in zijn team, maar voetballend was het niet hoogstaand. Oostende ging mee in de strijd. We kregen bij momenten de indruk dat we naar pakweg Yeovil Town-Tranmere Rovers zaten te kijken, ergens in de Engelse League 2, zoals de bal over en weer werd gerost.

Ondoa moest ingrijpen op een doorbraak van Yaremchuk en een schot van een goeie Chakvetadze, maar de mooiste actie van de eerste helft was voor Oostende. Vanlerberghe soleerde knap over het veld en bediende Coopman uitstekend, maar Souquet redde zonder ontzag voor lijf en leden. Diezelfde Souquet verstuurde kort voor de rust een perfecte voorzet, die door Yaremchuk – wat verdedigde Faes daar slap – snoeihard werd binnengekopt.

Gert Verheyen greep bij de rust in. Hij bracht Sakala en Boonen in de ploeg, maar even voor het uur deed Fernando Canesin zelf de boeken dicht voor Oostende. Met een dramatische terugspeelbal lanceerde hij Chakvetadze, die de zware 0-3 ijzig kalm voorbij Ondoa prikte. Op aangeven van Chakvetadze – weer hij – had Yaremchuk de 0-4 aan de voet, maar de Oekraïner mikte de open doelkans nog naast. De vierde Gentse treffer kwam er toch: Ondoa redde knap op een schot van Chakvetadze, maar tegen de rebound van Limbombe stond hij machteloos. Jess Thorup heeft zijn start bij AA Gent niet gemist.