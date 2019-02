VIDEO. Perbet geeft KV Kortrijk doodsteek in allerlaatste seconden, Charleroi blijft in running voor play-off 1 ESK

16 februari 2019

23u00 3 KV Kortrijk KVK KVK 1 einde 2 CHA CHA Charleroi Jupiler Pro League Het was in de 93ste minuut dat Jérémy Perbet zijn team aan de volle winst hielp. Beide ploegen hadden in een opmerkelijk duel kansen genoeg om er wat mee te doen, maar het was pas de ingevallen ex-Kortrijkspits die voor het harde verdict zorgde.

Kortrijk dat toch zo moeilijk scoort, had plots een wit konijn: de herboren Ezekiel. Zijn doelpunt volstond echter niet voor puntenwinst omdat eerst Morioka de tweede strafschop van de Walen wél binnentrapte en Perbet uiteindelijk nog de winning-goal achter een verdienstelijke Bruzzese schoot.

Charleroi deed het op zijn Charleroi’s. Als je dan na vier minuten op voorsprong kunt komen en de rest van de avond bijeen kunt counteren, word je, Mazzu zijnde, hoorndol van zo’n Massimo Bruno. Die trapte een draak van een penalty die het midden hield tussen knullig en lachwekkend. Zo erg was het dat Bruzzese eigenlijk al op de grond lag toen Bruno het balletje vanaf de stip in zijn armen mikte. De strafschop kwam uit een uitgesponnen fase: eerst een vrijschop aan de zijkant van de zestienmeter, weggekopt maar door Diandy hernomen tegen de dwarslat. Goed voor een nieuwe kopbal waartegen de kleine D’Haene zich in het duel verweerde met de handen boven het hoofd. Altijd strafschop.

Charleroi kreeg binnen het kwartier nog twee vrije trappen rond het strafschopgebied, maar deed er niets mee. Vanaf dat moment nam KV Kortrijk het over met een prima Ezekiel in de actie. De Nigeriaan verving Teddy Chevalier die na enkele slappe wedstrijden en een ziekendagje aan de kant moest blijven. Ezekiel greep zijn kans. Zo kopte hij een fraaie voorzet van Van Der Bruggen acrobatisch naar doel, maar de bal ging tegen de paal. Drie minuten ver in de tweede helft scoorde hij dan toch het doelpunt dat hij verdiende en dat was er ook nog eentje met een strik om. Batsula stuurde de ex-Standard-aanvaller de diepte in, die bleef rustig en maakte knap af buitenkant rechts naast Penneteau in de verste hoek.

Verdiend voor Kortrijk dat koos voor het betere voetbal en via de flanken de stevig gegroepeerde defensie van Charleroi uit verband probeerde te spelen. Dat had al veel eerder kunnen lonen toen Avenatti een corner inkopte, De Sart verlengde en Ezekiel vanop drie meter met het hoofd kon deviëren: tegen de armen van Penneteau aan ging die bal en klom zo tot… al of niet volledig over de doellijn. Daar was het dat Osimhen de bal nog met een retro terughaalde. Omdat dit voetballand nog geen doellijntechnologie bezit, liet Verboomen logischerwijze doorspelen.

Tweede strafschop

Anders was het aan de overkant toen Morioka na een goed uur spel de vrije baan kreeg. Heel Kortrijk riep buitenspel, maar zag niet dat Kagelmacher zich nog achter de Japanner bevond. Dus moest Bruzzese in de voeten van Morioka en die ook onderuit halen. Goed voor een tweede strafschop voor Charleroi. Nu deed Morioka het veel beter dan Bruno met een hoge plaatsbal.

Kortrijk reageerde nog fel in de slotfase. Twee keer zweefde Penneteau fraaie trappen van De Sart en Koita uit de bovenhoek. Ook D’Haene had het nog kunnen afmaken, terwijl Osimhen aan de overkant vrij voor Bruzzese de sterke Kortrijkse goalie niet kon verrassen. Maar supersub Perbet deed het uiteindelijk nog wel bij de allerlaatste actie van de dag, waarmee de Walen in de running blijven voor play-off 1, Kortrijk niet.

