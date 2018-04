VIDEO: Penalty of niet? Scheidsrechter herroept beslissing via beelden aan de zijlijn GVS

21 april 2018

23u00

Bron: Eigen berichtgeving 0

Bizarre taferelen rond minuut 70 in de Luminus Arena. Colley ging na licht contact met Dendoncker tegen de grasmat, scheidsrechter Dierick wees zonder verpinken naar de stip. Tóch leek de arbiter enkele tellen later niet meer zeker van zijn stuk, want op aanraden van de videoref ging de man in het geel een kijkje nemen naar de beelden aan de zijlijn. Na een blik annuleerde de arbiter plots zijn beslissing. En zo speelde de VAR alweer een hoofdrol in een play-off 1-match.