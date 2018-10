VIDEO. Over de eerste Genkse penalty heerst er weinig twijfel, maar is de tweede wel terecht? Redactie

31 oktober 2018



Antwerp zat op rozen, maar plots versierde Genk twee penalty’s op vier minuten tijd. Scheidsrechter Alexandre Boucaut wees een eerste keer naar de stip nadat de videoref hem naar het tv’tje aan de zijlijn riep na duidelijk handspel van Jelle Van Damme. Een terechte elfmeter, Ruslan Malinovskyi deed wat ie moest doen en bracht Genk terug in de match.

Vier minuten later maakte de Oekraïner zich opnieuw klaar voor een strafschop. Hoewel Boucaut dit keer de hulp van de VAR niet nodig had om naar de stip te wijzen, is deze penalty voor meer discussie vatbaar. Dieumerci Ndongala zocht het contact en ging gretig neer na een licht tikje van Aurélio Buta waarbij de Genk-winger op de koop toe nog eens over zijn eigen voeten struikelde. Het protest bij Antwerp en de frustraties vanop de tribunes baatten niet. 2-2 en de ommekeer was ingezet.