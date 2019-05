VIDEO. Osimhen buigt in zijn eentje scheve situatie om in Kortrijk en laat Charleroi dromen van Europa Alain Ronsse en Manu Henry

22 mei 2019

23u00 14 KV Kortrijk KVK KVK 1 einde 2 CHA CHA Charleroi Jupiler Pro League Charleroi heeft zich op het veld van KV Kortrijk geplaatst voor de barragewedstrijd van zondag op Antwerp, met een Europees ticket als inzet voor Mazzu en co. Ezekiel maakte zeer vroeg 1-0, maar Osimhen deed de match in het voordeel van de Carolo’s kantelen met twee doelpunten.

Vanderhaeghe stapte af van de 4-3-3 waarmee hij in de groepsfase van PO2 acht van de tien wedstrijden won en pakte Charleroi aan in 3-5-2. Zou hij daarmee collega Mazzu hebben verrast? Dat is weinig waarschijnlijk en ‘t zal bovendien niet de bedoeling zijn geweest. Charleroi zo hoog mogelijk vastzetten zonder te veel risico te nemen, dàt was de toegegeven betrachting. Een dicht bevolkt middenveld was, in dat opzicht, een logische keuze.

De voorbije dagen was er veel te doen over het al dan niet aantreden van Avenatti. Rust en een inspuiting lieten de Uruguayaan toe aan de aftrap te komen. Niet voor lang, echter. De bal was nog maar een goeie minuut aan het rollen, toen Avenatti door Dessoleil hard werd aangepakt en niet meer verder kon. Zijn plaats in de spits naast Chevalier werd ingenomen door Ezekiel. Een noodgedwongen, maar gouden wissel. Ezekiel stond nog maar net op het veld toen hij de stand opende met een lobbal in de verste hoek. Al na zes minuten moeten achtervolgen: voor Charleroi allesbehalve een ideaal scenario.

Vanaf dat ogenblik speelde de eerste helft zich hoofdzakelijk af op de helft van KVK. Omdat de Carolo’s aandrongen en de thuisploeg te ver terugzakte en te vaak onzuiver was in de omschakeling. De gelijkmaker hing in de lucht en viel er kort voor de rust uit. Osimhen knalde een hoekschop van Bruno binnen. 1-1: een billijke ruststand en een garantie voor spanning in de tweede helft.

Tien minuten ver in die tweede helft kwam Charleroi op voorsprong. Osimhen reageerde sneller dan Hines-Ike op een diepe voorzet van Angella, controleerde de bal heel even en joeg hem dan voorbij Bruzzese. Osimhen is Wesley (nog) niet, maar hij zal Charleroi komende zomer veel geld opleveren eens zijn optie van 3,5 miljoen bij Wolsbrug wordt gelicht — Mehdi Bayat laat daar geen twijfel over bestaan — en hij in het verlengde daarvan wordt doorverkocht. Zelfs al deelt Wolfsburg ruim in de meerwaarde, dan nog kan een 4 à 5 miljoen voor Charleroi overblijven. Opnieuw een goede zaak na de winstgevende transfers van Lukebakio, Rezaei en Benavente.

KVK probeerde wel terug te slaan, maar dat gebeurde met meer goede wil dan overleg. Het thuispubliek reageerde misnoegd. Met reden, al is geen sinecure de Carolo’s uit verband te spelen als ze kunnen doen waar ze zeer goed in zijn: het initiatief aan de tegenstander laten en counteren. Die scherpe counters kwamen er. De meest kansrijke via Henen, maar die vergat Niane aan de tweede paal een zo goed als gemaakt doelpunt voor te schotelen. Niane deed het hem in de toegevoegde tijd nog tweemaal na.

Ondertussen was er nog een fameuze redding van Riou nodig geweest om D’Haene van een late gelijkmaker te houden. In een warrige slotfase -inclusief een opstootje- dreigde de thuisploeg nog wel. Evenwel zonder succes.

