VIDEO. Ook in het Stade du Pays blijft Moeskroen met lege handen achter: Charleroi boekt simpele thuiszege tegen rode lantaarn Alain Ronsse

01 september 2018

23u00 2 Charleroi CHA CHA 3 einde 1 MOU MOU Excel Moeskroen Jupiler Pro League De Henegouwse derby leverde Charleroi zijn eerste thuiszege van het seizoen op. Amada Niane zette zijn geslaagd debuut kleur bij met een doelpunt en Perbet kwam boven water met de openingsgoal en een assist. Moeskroen blijft achter met 0 op 18.

Ruim drie kwartier voor de aftrap, steeg er in het Stade du Pays de Charleroi al gejuich op. Had te maken met het feit dat de stadionomroeper de 2-1 in Eupen - Standard aankondigde. Als de aartsvijand verliest, vergeet je heel even je eigen miserie, in de hand gewerkt door de slechtste start (3 op 15) sinds Felice Mazzu in 2013 werd aangesteld als coach.

De tegenvallende resultaten zetten er Mehdi Bayat toe aan een tandje bij te steken. De 'patron' finaliseerde tijdens de laatste uren van de mercato vier transfers. Van de vier kwam Niane meteen aan de aftrap en startte Bruno - die voor drie jaar tekende - op de bank. Mazzu koos voor 4-4-2 met Diandy voor het eerst dit seizoen als stofzuiger voor de defensie, Gholizadeh en Benavente op de flanken en Ilamaharitra in de rug van het spitsenduo Perbet - Niane.

Bij Moeskroen - éénmalig gecoacht door T2 Demol na het ontslag van Defays - werd nieuwkomer Leye ook direct opgesteld.

Het werd meteen duidelijk dan de debuterende Niane zich wou tonen. In zoverre dat Mazzu en Martos hem moesten intomen. Bij een spelonderbreking riep Mazzu hem naar de kant en uit zijn gebarentaal kon worden afgeleid dat er zijn spits opdroeg voorin te blijven en zijn energie aan te wenden om centraal gevaar te creëren of naar de flanken uit te wijken.

De match was een halfuur bezig en Moeskroen lag niet onder, toen Perbet de stand opende op aangeven van Gholizadeh. Een typisch 'Perbut'-doelpunt van dichtbij. Nauwelijks een minuut later werd het bijna 2-0 na een vloeiende actie waarbij Ilaimaharitra en Gholizadeh betrokken waren. Werner bokste het schot van Niane uit zijn doelvlak. Voor de nieuwe spits van de Carolo's was het slechts uitstel. In minuut 38 werd hij door Perbet door de buitenspelval geloodst. Schuin voor doel opduikend, schoof de Malinees de bal in de verste hoek binnen. Fijn gedaan.

Eén minuut ver in de tweede helft ging Nurio door op links en zijn center werd door Vojvoda via de arm van de verraste Werner in eigen doel gedevieerd. 3-0 en wedstrijd gespeeld, want hoe haal je dàt op als goede wil je sterkste troef is.

Na een uur viel Bruno onder luid applaus in. Van hem wordt veel verwacht en dat mag, want de beste Bruno kan de Carolo's zeer veel bijbrengen. Dat bewees hij gisteren al. Werner voorkwam nog een paar treffers van Bruno, waarna Pierrot milderde met wat nog maar het tweede doelpunt van Moeskroen is dit seizoen.