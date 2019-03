VIDEO. Onbevreesd Moeskroen blijft ook op Sclessin overeind: Standard moet tevreden zijn met gelijkspel FDZ en GVS

01 maart 2019

22u23

Bron: Eigen berichtgeving 3 Standard STA STA 1 einde 1 MOU MOU Excel Moeskroen Jupiler Pro League Stugge ploeg, Moeskroen. Onbevangen gespeeld op Sclessin, Standard op 1-1 gehouden. De Rouches - zij waren matig - mogen blij zijn met dat punt.

Standard had het best moeilijk met de vinnige bezoekers. Goed georganiseerd, viriel, scherp. Ils s’amusent. Achttien op achttien na de winterstop. Maar balbezit of niet, Moeskroen kreeg slechts één mogelijkheid. In de beginfase trapte Amallah op Ochoa vanuit een schuine hoek.

Dan was de kans voor Standard groter. In minuut zes mocht Emond alleen op Butez afgaan, de spits miste jammerlijk - Michel Preud’homme deed hem langs de zijlijn even voor hoe het wel zou moeten.

Wat volgde van de thuisploeg was lange tijd bleekjes. Misverstanden, matige passes, te weinig ‘jus’. Moeskroen zat er bovendien kort op.

Op het half uur ging het tempo omhoog bij de Rouches. Lestienne nam een diepe bal van Kosanovic goed aan, maar trapte net over. En na een snelle tegenaanval via Carcela en Marin verlengde Emond voorlangs. Vijf minuten voor tijd bokste Butez een vrije trap van Marin uit zijn doel, Vanheusden kon net niet bij een voorzet van Carcela. Dan moest het in de tweede helft maar gebeuren.

Baas

Alleen: het was opnieuw Moeskroen dat het eerst gevaarlijk was. Vrank en vrij voetballend. Awoniyi legde de bal terug, Friede trapte, Ochoa pakte. No Memo, no party - op dat moment. De Mexicaan speelt een sterk seizoen. Het was een waarschuwing die kon tellen voor Standard. Tien minuten na de rust stond het dan toch 1-0. Kosanovic legde een hoekschop terug tot bij Marin, de Roemeen schoot staalhard binnen. Zuiver.

Het moeilijkste leek gedaan, Sclessin in feeststemming. Maar Moeskroen bleef ambetant doen, ze gaven niet op. Au contraire. Friede tikte een voorzet van Gulan over van dichtbij en even later kon hij net niet afwerken met het hoofd. De bezoekers verdienden een doelpunt. Dat kwam er uiteindelijk ook. Vanheusden liet zich verrassen in de rug, Awoniyi maakte gelijk. En ze bleven komen. Een vrije trap van Bakic ging over, Ochoa redde op een schot van Amallah én op een kopbal van Awoniyi. Drukke avond voor de doelman - het had zomaar 1-2 kunnen staan. Moeskroen was baas in Luik. U leest het goed.

Standard voetbalde al lang niet meer op dat moment. Zowat iedere dribbel mislukte, goede combinaties waren er amper. In blessuretijd werden nog twee doelpunten van Moeskroen afgekeurd door scheidsrechter Alen en werkte Butez een knal van Carcela ternauwernood in hoekschop. Zegt genoeg.

Een ontgoochelend gelijkspel voor Standard. Je zou haast denken dat ze de strijd voor play-off 1 met opzet spannend maken.

