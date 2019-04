VIDEO. Nul op negen voor Anderlecht in play-off 1: Mbokani velt ex-ploeg met assist én winning goal Stijn Joris en Xander Crokaert

19u54 0 Anderlecht AND AND 1 einde 2 ANT ANT Antwerp Jupiler Pro League Een te steriel Anderlecht kreeg een koude douche van een ouwe getrouwe. Dieumerci Mbokani - vorige zomer nog in beeld bij paars-wit - zette de 1-1 van Lamkel Zé op én maakte zelf de winnende diep in de wedstrijd. Antwerp nestelt zich zo stevig op de zesde plek. Anderlecht begint play-off 1 met 0 op 9.

Het Astridpark liep minuten voor het laatste fluitsignaal al leeg. Afdruipen voor de Anderlecht-fans. 90 minuten lang had paars-wit het overwicht, maar de klasse van ene Dieumerci Mbokani maakte het verschil. Hij besliste over het eindresultaat. Een droge 1-2 die bij ongetwijfeld Anderlecht hard aankomt. Antwerp stoomt na een stuntzege tegen Genk zowaar door naar een 6 op 6.

Fred Rutten vond het vooraf niet nodig om veel te wijzigen. Alleen op de rechtsachterpositie schoof hij met pionnen. Geen Appiah meer, maar Najar. Collega Laszlo Bölöni kreeg wel met een heuse aderlating af te rekenen. Jelle Van Damme werd zaterdagavond zwaar ziek en kon de verplaatsing niet mee maken. Matheus Borges kreeg de voorkeur op Dylan Batubinsika. De Braziliaan kreeg zo pas zijn vierde basisplek dit kalenderjaar. Adri van Tiggelen, Patrick Vervoort en Stéphane Demol gaven samen de aftrap in het Constant Vanden Stockstadion en exact 15 seconden later moest Bolat al een eerste keer plat gaan op een schot van Trebel.

Anderlecht had bijzonder veel bal in de openingsfase, maar toch was het Didillon die in minuut vijf maar liefst drie reddingen moest verrichten. Eerst toen Lamkel Zé heel veel ruimte kreeg in de zestien en Owusu de bal bijna binnen werkte en daarna nog twee keer bij de hoekschop die eruit volgde. Arslanagic kopte en ook de rebound werd door Didillon uit doel gehouden. Anderlecht ontsnapte en plaatste er een kopbal van Gerkens en een schot van Bolasie tegenover, maar allebei ver buiten het kader.

Anderlecht domineerde, maar kon het tempo niet hoog genoeg leggen om Antwerp echt in de problemen te brengen. Kums zorgde nog eens voor wat opwinding toen hij een vrije trap net naast de paal krulde. Op het halfuur kreeg Gerkens dé kans. Amuzu bracht laag voor, maar de middenvelder trapte van dichtbij hoog over. Antwerp ontsnapte op zijn beurt, maar niet voor lang. Even later kreeg Najar bijzonder veel tijd en ruimte om voor te brengen en nu dook Gerkens wel gepast de zestien in. Hij kopte hard naar de bovenhoek. Bolat zat er nog aan, maar kreeg hem niet meer uit doel geranseld.

Antwerp op achterstand, maar niet voor lang. Mbokani maakte zich vrij en pakte uit met de perfecte doorsteekbal. Lamkel Zé - de man die eerder Najar te veel ruimte liet - liep gepast in en schoof laag binnen. De Great Old kreeg vlak voor rust nog ruimte, maar liet het na om Anderlecht nog eens echt pijn te doen.

De eerste 20 minuten van de tweede periode gingen nagenoeg geruisloos voorbij. Beide coaches gebruikten hun eerste wissel. Bölöni haalde Rodrigues van de bank en Rutten koos voor Santini in de punt. Het wedstrijdbeeld bleef bij het oude. Overwegend balbezit voor paars-wit, maar zonder dreiging. Santini legde af voor Gerkens maar die mikte in de handen van Bolat. Najar wist nog eens ruimte voor een schot te vinden, maar ook hij trapte met links binnen handbereik van Bolat.

De ideeën raakten op bij Anderlecht en plots sloeg Antwerp genadeloos toe. Knappe interceptie van Haroun die Mbokani vrijspeelde. Perfecte bal tot bij Lamkel Zé die op de paal trapte, maar Mbokani zelf was goed gevolgd om binnen te trappen. Het Constant Vanden Stockstadion applaudisseerde zowaar voor zijn ex-spits die ingetogen vierde. Antwerp pakte zo drie gouden punten waarmee het de vierde plek stevig beet heeft. Anderlecht verloor voor de tweede keer in vijf dagen in eigen huis en moet aan een inhaalrace beginnen.