VIDEO. Nog maar eens een opdoffer voor Anderlecht: paars-wit schiet te laat wakker en gaat ook onderuit in Eupen

Nog maar eens een opdoffer voor Anderlecht: paars-wit schiet te laat wakker en gaat ook onderuit in Eupen

28 oktober 2018

19u50 21 KAS Eupen EUP EUP 2 einde 1 AND AND Anderlecht Jupiler Pro League Na een dramatische eerste helft stond Anderlecht aan de rust al 2-0 in het krijt op bezoek bij Eupen. Aan de Kehrweg gaven Luis Garcia en Toyokawa doelman Didillon en zijn veel te makke ploegmaats het nakijken. Na de pauze tapte paars-wit wel uit een ander vaatje, maar punten leverde dat niet op. De aansluitingstreffer van Ivan Santini werd zo slechts een voetnoot: 2-1. Nog maar eens een opd offer voor Vanhaezebrouck en de zijnen.

Wat een dramatische eerste helft van paars-wit. Op alle vlakken afgetroefd door Eupen. Agressiviteit, druk naar voren... Eupen kreeg het in tegenstelling tot Anderlecht - zonder de zieke Bakkali en de geblesseerde Dimata - wel voor elkaar. Luis Garcia wierp zich op tot de gevaarlijkste man bij Eupen. De kapitein trof twee keer de paal en zag ook een schot via Bornauw in doel verdwijnen. Toyokawa verdubbelde de voorsprong zelfs aan de Kehrweg. 2-0 in het krijt na 31 minuten. Hein Vanhaezebrouck wist niet wat hij zag. Ondermaats was het juiste woord voor die prestatie.

Na de rust viel er toch beterschap op te merken. Vanhaezebrouck haalde Trebel en Bornauw naar de kant en gooide met Saief en Makarenko frisse krachten in de strijd. Eupen plooide massaal terug en Anderlecht wilde daar gretig gebruik van maken. Musona kopte tegen de paal, paars-wit bonkte op de deur. De aansluitingstreffer kwam er dan toch via Santini, zijn negende van het seizoen. Meer dan de voorlopige titel van topschutter leverde het de Kroaat niet op. Anderlecht laat het zo na om een goede zaak te doen in het klassement. Genk, Standard en Club Brugge lieten dit weekend punten liggen, maar lopen na een gelijkspel nu elk toch een punt uit op Anderlecht.