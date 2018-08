VIDEO. Nieuwe hattrick Santini en twee goals Dimata helpen sterk Anderlecht voorbij Oostende Pieter-Jan Calcoen en Xander Crokaert

05 augustus 2018

16u27 30 Anderlecht AND AND 5 einde 2 KVO KVO KV Oostende Jupiler Pro League De grote favoriet voor de Gouden Stier: Ivan Santini. De RSCA-aanvaller maakte er vanmiddag tegen KV Oostende alweer drie, net als tegen KV Kortrijk vorige week. Het Astridpark danste: 5-2.

Vijf minuten extra speeltijd, gaf de vierde scheidsrechter aan met de rust in zicht. Niemand die daar vrolijk van werd. De eerste helft tussen Anderlecht, zonder de zieke revelatie Sebastiaan Bornauw, en KV Oostende was saai - een ander woord is er niet. De beste (want enige) kans was voor de bezoekers, toen Tomasevic over kopte.

De tweede helft bracht wel animo. Saelemaekers dropte de bal naar de tweede paal, waar Cobbaut kon verlengen. Ivan Santini stond op de goede plek om binnen te duwen (1-0). 'Ik wil niet onderdoen', moet Landry Dimata gedacht hebben. De Wolfsburg-huurling profiteerde van geklungel achterin bij zijn ex-ploegmakkers van KVO om alleen op keeper Dutoit af te gaan: 2-0.

Gelukkig voor KV Oostende is Cobbaut een vriendelijke jongen. Als je een cadeau krijgt, moet je er ook één teruggeven, oordeelde hij. En zo kreeg Capon, ook al omdat Delcroix nergens te bespeuren was, alle ruimte om voor te zetten vanop rechts. Met succes, want Guri scoorde knap: 2-1.

't Kon de kustploeg niet inspireren tot een slotoffensief. Integendeel zelfs: in de laatste tien minuten vielen de treffers vooral aan de overzijde. Na een spelletje blad-steen-schaar met Dimata nam Santini een penalty voor zijn rekening (3-1), met een afstandsschot bezorgde hij zichzelf zijn tweede hattrick op rij (4-1). Dimata maakte het feest compleet met de 5-1. De late kopbal van Milovic (5-2) was er enkel één voor de statistieken.

Anderlecht scoorde negen keer in twee matchen, alle goals werden gemaakt door Santini en Dimata. Wat een spitsenduo. En wat een begin voor RSCA: zes op zes en veelal leuk voetbal. Veelbelovend.