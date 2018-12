VIDEO. Na 1 op 15 gaat Anderlecht met zege winterstop in: Dimata en Bornauw stoppen opmars van slap Waasland-Beveren Niels Vleminckx en Glenn Van Snick

27 december 2018

22u18 5 Anderlecht AND AND 3 einde 0 WBE WBE Waasland-Beveren Jupiler Pro League Anderlecht sluit een rampzalig 2018 af met een deugddoende en verdiende zege. Thuis tegen Waasland-Beveren werd het 3-0 na goals van Dimata (x2) en Bornauw. Zo springt paars-wit over STVV naar de vijfde stek, de Waaslanders blijven veertiende.

Karim Belhocine maakte de juiste keuzes. En dan bedoelen we vooral in de veldbezetting. Geen te ingewikkeld gedoe. Vier verdedigers, twee verdedigende middenvelders, twee flanken, een tien en een spits. Easy. Simpel is al moeilijk genoeg voor deze groep.

Met snel resultaat. Kums veroverde diep een bal, trok voor naar Dimata, die knap in doel devieerde. Een verdiende 1-0. Anderlecht was beter. Veel balbezit, vaak ver op de helft van de tegenstander. Met Morioka die zich, zo leek het in de beginfase, in z’n sas voelde als spelmaker. Veel meer dan achter de bal lopen deed Waasland-Beveren overigens niet. Geen druk naar voren, geen dreiging, één schot tussen de palen toen het kalf al verdronken was.

De tandenloosheid van Waasland-Beveren wiegde Anderlecht wel in slaap. Twee mislukte omhalen van Amuzu en Najar, de twee beste spelers op het veld, zorgden voor voor wat animo. De 2-0 had al voor rust kunnen komen, maar waarom ref Alen een gemaakte goal van Amuzu affloot, blijft een groot raadsel. Na rust kopte Bornauw de wedstrijd dan toch in een beslissende plooi. De score had zelfs nog meer kunnen oplopen, maar alweer Amuzu miste tot twee keer toe een open kans. Dimata zorgde voor in de slotfase alsnog voor de 3-0.

Anderlecht kon dus voor het eerst sinds 11 november nog eens winnen. Na een middelmatige wedstrijd, met clean sheet – ook dat was anderhalve maand geleden. De plaats in de top zes is weer een beetje meer gecementeerd, nadat achtervolgers AA Gent en Charleroi de voorbije dagen punten lieten liggen. Goed genoeg. “We are Anderlecht”, juichte de eerste ring van het Constant Vanden Stockstadion. Na maanden miserie ligt de lat wat lager voor paars-wit.

Meer over Anderlecht

sport

sportdiscipline

voetbal

Dimata

Amuzu

Bornauw