VIDEO: Mpoku schonk Standard nu al tien goals op vrije schop (en Genk is zijn favoriete slachtoffer)

Paul-José Mpoku effende gisteren het pad voor Standard in Genk door met een héérlijke vrije schop raak te treffen. Het was trouwens niet voor het eerst dat hij op vrije trap de netten bol kon zetten. Hieronder een overzicht van zijn tien goals op stilstaande fase en opvallend daarbij: liefst vier keer was Racing Genk het slachtoffer van zijn puntgave traptechniek.

Seizoen 12-13

16/04/13 : Standard - Genk 3-0 > de 2-0 in 33ste minuut

26/05/13 : Standard - Gent 7-0 > de 3-0 in 34ste minuut

Seizoen 13-14

18/07/13 : Reykjavik - Standard 1-3 > de 1-3 in 90ste minuut

29/08/13 : Standard - Minsk 3-1 > de 1-0 in 90ste minuut

11/08/13 : Genk - Standard 0-2 > de 0-2 in 3de minuut

09/02/14 : Standard - Zulte Waregem 2-0 > de 1-0 in 69ste minuut

Seizoen 14-15

21/09/14 : Waasland-Beveren - Standard 0-2 > de 0-2 in 83ste minuut

06/11/14 : Sevilla - Standard 3-1 > de 1-1 in 32ste minuut

09/11/14 : Genk - Standard 0-2 > de 0-1 in 13de minuut

Seizoen 17-18

26/11/17 : Genk - Standard 0-2 > de 0-1 in 15de minuut

