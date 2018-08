VIDEO. Mooi was het niet -integendeel-, maar...Lokeren raakt wel eindelijk de nul kwijt Redactie

23u00 0 STVV STV STV 1 einde 1 LOK LOK KSC Lokeren Jupiler Pro League "Die nul moet weg." Een kinderhand is gauw gevuld, maar ook Roger Lambrecht is tegenwoordig met weinig tevreden. Een puntje op STVV: meer moest dat niet zijn voor de 86-jarige Lokeren-voorzitter. Zijn wens kwam uit, op Stayen werd het 1-1.

Time is money, en dus besparen we u de eerste 77 -u leest het goed- minuten van STVV-Lokeren. Je hebt draken en draken, maar deze match was echt spúúglelijk. Tot die 78ste minuut. Op exact hetzelfde moment waarop de Belgian Tornados de gouden medaille pakten in Berlijn, 21u37, mocht ook Lokeren juichen. Eindelijk lachende gezichten bij de Tricolores.

Diepe bal van Tirpan, perfect in de loop van Guus Hupperts. De Nederlandse flank, op het uur ingevallen voor Skulason, twijfelde niet en trapte perfect overhoeks voorbij Kenny Steppe. Lokeren op voorsprong zowaar -voor het eerst dit seizoen-, maar verdiend, nee, dat was het niet. Daar maalde echter niemand om bij de Waaslanders. De eerste puntenwinst lag nu binnen handbereik, en dat was het enige wat telde.

Een driepunter zat er echter niet in voor Lokeren. Amper vijf minuten na het openingsdoelpunt hingen de bordjes al gelijk. Botaka met een heerlijke actie op de flank, Buya Turay met de kopbal in de winkelhaak. Turay, de man wil liefst aangesproken worden als Buya, is niet de eerste de beste. De spits uit Sierra Leone is immers de duurste speler ooit van STVV. Dat betaalde deze zomer liefst 1,9 miljoen euro aan het Zweedse Dalkurd FF voor de aanvaller. Elke cent waard? Daar is het nog wat vroeg voor, maar zijn doelpunt vanavond leverde STVV alvast een derde punt op rij op.

Voor Lokeren betekent dit eerste punt ook een afscheid van die vervelende nul. Mooi was het allesbehalve, maar je moet ergens beginnen zeker? Nog twee puntenloze ploegen: Eupen en Moeskroen.