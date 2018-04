VIDEO: Moest Club hier een strafschop krijgen voor overtreding op Diaby? TLB

27 april 2018

23u00

Bron: Eigen berichtgeving 0

Racing Genk en Club Brugge hielden elkaar in evenwicht in de Luminus Arena: 1-1. Club klom in minuut 65 op voorsprong, maar misschien hadden de West-Vlamingen dat wel al eerder kunnen doen. In minuut 48 wilden de bezoekers een strafschop na een ingreep van Colley op Diaby. De Malinees was iets sneller op de bal dan de Gambiaanse verdediger, die het leer wilde wegknallen, en ging tegen de grond. Geen fout volgens de wedstrijdref en ook de videoref oordeelde dat het geen 'clear error' was van de scheidsrechter. Een terechte beslissing?