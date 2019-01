VIDEO. Moeskroen klopt KV Oostende ondanks goal Tom De Sutter en zet rode lantaarn Lokeren nu al op zes punten Eddy Soetaert

20 januari 2019

21u55 0 Excel Moeskroen MOU MOU 2 einde 1 KVO KVO KV Oostende Jupiler Pro League Tom De Sutter had negen minuten nodig om te scoren voor zijn nieuwe club, Taiwo Awoniyi deed het al na vier minuten. En wat meer is: zijn doelpunt was de winning-goal voor Moeskroen, wat de Walen niet enkel naast Zulte Waregem brengt maar ook zes punten voor op het eenzaam achtergelaten Lokeren.

Hebben ze op Daknam dan geen doelschutter nodig? Anders hadden ze misschien euh... Tom De Sutter kunnen gebruiken. De Oost-Vlaming stond exact 8'50 op het veld toen hij de bal binnen trapte. Overbodig, onbruikbaar, goed voor de vuilniskar in Lokeren; meteen daar om Gert Verheyen van nut te zijn op Le Canonnier. Indy Boonen bracht de bal aan vanaf links, De Sutter prikte die met volle kracht naast Butez tegen de touwen. Het was een eeuw geleden dat hij het nog deed, of toch ruim veertien maanden.

Even viel het daardoor niet op dat Richairo Zivkovic er niet meer bij was. De Nederlander verbleef al in Sion waar hij bij de excentrieke Zwitserse voorzitter een contract tekent. Niemand in Oostende die erom treurt.

Bernd Storck hield zijn nieuwkomers Awoniyi en Friede aanvankelijk nog op de bank maar hij had wel de kleine Manuel Benson in huis. Amper vijf minuten na het ‘moment de gloire’ van De Sutter mocht Bakic al te simpel de Genk-huurling vrij in de ruimte sturen en die prikte beheerst met al zijn technische kwaliteiten de bal naast Dutoit in doel.

De thermometer stond tegen die tijd op -5 graden, het lege stadion zette ook al niet aan tot veel enthousiasme, maar er werd niettemin vrij open gevoetbald.Het bleef wel gelijk tot Storck er na een uur Awoniyi bij haalde, net overgenomen van AA Gent, vorig seizoen met elf goals in zekere zin de redder van Moeskroen. Hoeveel tijd had Tom De Sutter ook weer nodig? Negen minuten? Wel, voor Liverpool-huurling Awoniyi volstond vier minuten. Hij kreeg een uitgemeten balletje mee van de kwieke Benson en stak het keurig onder de duikende Dutoit. Waarmee KVO plots vier achtervolgers op de huid krijgt en moet gaan duimen dat de motor in Lokeren niet snel aanslaat.