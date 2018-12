VIDEO. Moeskroen en Zulte Waregem delen de punten in bloedeloos gelijkspel Jonas Van De Veire

08 december 2018

Excel Moeskroen MOU MOU 0 einde 0 ZWA ZWA Zulte Waregem Jupiler Pro League Wat. Was. Dit. Slecht. Moeskroen en Zulte Waregem kwamen niet verder dan 0-0 in een bedroevende partij, maar lopen wel een puntje uit op Lokeren.

De perszaal van Moeskroen, zowat een uur voor de aftrap. De charmante communicatieverantwoordelijke van de thuisploeg meldt ietwat bezorgd “dat er door de stortregen een kans bestaat dat de wedstrijd niet doorgaat.” Finaal werd er om acht uur gewoon afgetrapt. Iets wat we negentig minuten later alleen maar spijtig konden vinden.

Spoiler alert: er zouden geen vijf goede kansen bij elkaar gevoetbald worden op de doorweekte grasmat. Zulte Waregem deed nog het meeste moeite om iets te forceren. Na zes minuten kopte Sylla de beste kans van dichtbij net naast. En op het halfuur stuitte Bongonda op Butez. Harbaoui zou nog een keertje hoog tegen de reclameboarding knallen, maar daar bleef het dan ook bij. Moeskroen kwam zelfs niet tot in de buurt van Bossut.

Dat krijg je in een duel tussen clubs die onderaan het klassement voor zekerheid kiezen. Essevee staat defensief meer in balans met hun 4-2-3-1-formatie, alleen gaat dat soms ten koste van de creativiteit. En sinds de komst van Bernd Storck bij Moeskroen gaat het resultaat boven alles. Breng zulke twee ploegen tegenover elkaar en een 0-0 eindstand hoeft niet te verbazen. Dat werd het jammer genoeg ook - na rust viel er zelfs nog minder te beleven. Beide ploegen toonden zich welgeteld één keer: tien minuten voor tijd kopte Pierrot net over en een vrijschop van Buffel duwde Butez van net onder de lat. Door de draw lopen Moeskroen en Zulte Waregem wel een puntje uit op Lokeren. Een beloning die ze op basis van hun prestatie eigenlijk niet verdienden.