VIDEO. Met dank aan Pozuelo: Genk vermijdt nieuw puntenverlies en buigt achterstand op de Freethiel na rust om Kjell Doms en Manu Henry

02 februari 2019

22u21 0 Waasland-Beveren WBE WBE 1 einde 2 GNK GNK KRC Genk Jupiler Pro League Racing Genk heeft zich herpakt, maar kroop door het oog van de naald op de Freethiel. Samatta en Pozuelo stelden na een zwakke eerste helft orde op zaken. Genk kan samen met Antwerp de winnaar Super Sunday worden.

Minuut tachtig. Alejandro Pozuelo ligt languit in het gras. De blik omhoog, de handen in de lucht. De Spanjaard heeft Racing Genk zopas met een heerlijke treffer de drie punten bezorgd tegen Waasland-Beveren. Hoe groot kan een contrast zijn. Minuut veertig. Topoverleg even voorbij de middencirkel. Pozuelo, Samatta, Trossard, Heynen en maar molenwieken. Het liep voor geen meter de eerste helft voor Racing Genk op de Freethiel. Het valabele excuus tegen Moeskroen - een resem afwezigen - gold deze keer niet. Op Sander Berge en Jere Uronen na was iedereen paraat. De sterkhouders bleven onder hun normale niveau en dat heeft Racing Genk het gewoon heel lastig, ongeacht de tegenstander. Voor Waasland-Beveren was het wedstrijdscenario ideaal. Een vroege goal - prachtige treffer van Boljevic, aanpakken met rechts en droog binnenknallen met links - om Genk dan vanuit een sterke organisatie vruchteloos naar een opening te laten zoeken.

Er was een goede reflex nodig van Vukovic om diezelfde Boljevic even later zelfs van de 2-0 te houden. Het was te monotoon, alles aan hetzelfde tempo wat de Limburgers serveerden. Niemand wordt vrolijk van een verplaatsing naar de Freethiel op een zaterdagavond in februari, bij temperaturen die met het vriespunt flirten. Alleen moet je net dan en daar met meer pit en overtuiging voetballen om je titelaspiraties kracht bij te zetten. Een schotje van Trossard, tikkie breed van Malinovskyi, een corner of zeven, ’t was allemaal wat vrijblijvend voor rust.

Net op het moment dat we opzochten hoelang het al geleden was dat Racing Genk nog eens twee wedstrijden op rij had verloren kopte Ally Samatta zijn ploeg weer in de match. Een buffelstoot van de Gouden Stier, na een perfecte hoekschop van Malinovskyi. Het gaf Genk een opstoot aan energie en plots werd de partij echt genietbaar. Pozuelo ging zijn kans nog eens en Ampomah kopte op het dak van het doel. Andrijasevic liet nog dé kans op een stunt liggen. De beslissing viel uiteindelijk aan de overkant. Malinvoskyi drong de zestien binnen en trok de bal voor. Pozuelo nam Roef tegenvoets met een listige tik, heerlijke treffer van de maestro. Zo boog Racing Genk nog maar eens een achterstand om in een voorsprong. De Limburgers kunnen morgenmiddag rustig achteroverleunen in de sofa. Samen met Antwerp kan Racing Genk de winnaar worden van Super Sunday.