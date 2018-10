VIDEO. Met dank aan Benavente: Charleroi zet stap richting top zes na nipte, maar verdiende zege tegen STVV Alain Ronsse

30 oktober 2018

22u20 1 Charleroi CHA CHA 1 einde 0 STV STV STVV Jupiler Pro League Na Moeskroen, Lokeren en Zulte Waregem heeft Charleroi nu ook in eigen stadion gewonnen van STVV. Met dat reeksje van 12 op 12 houden de wisselvallige Carolo’s de hoop levendig om verder mee te doen voor een plaats bij de eerste zes, al lijkt de kans dat ze hun streefdoel bereiken toch een pak kleiner dan vorig seizoen.

De coach van STVV verstaat de kunst om de tegenstander met zijn veldbezettingen in verlegenheid te brengen. Om de plannen van Marc Brys te doorkruisen, opteerde Felice Mazzu voor een hoogst uitzonderlijke 3-4-3. De laatste keer was vorig seizoen in PO I op Club Brugge. Resultaat 6-0. Risicovol dus? Ach, STVV is Club Brugge niet en PO I andere koek dan de reguliere competitie. Bij STVV geen wijzigingen in vergelijking met de match tegen Club Brugge.

In maart eindigde het duel van de 29ste speeldag tussen Charleroi - STVV op 0-0. Meteen de enige thuismatch van de reguliere competitie 2017-2018 waarin de Carolo’s niet scoorden. Was het de bedoeling van de Truienaars om ook nu in de eerste plaats te nul te houden? Hoe dan ook, ze namen een afwachtende houding aan. Met z’n allen op eigen helft. Toch vonden de Carolo’s vooral op hun linkerflank geregeld een opening om diep door te dringen. Dat leverde onder meer een goeie kans op voor Osimhen. De Nigeriaan besloot naast. Ook Perbet en Benavente kregen de bal niet tegen de netten.

Het duurde tot het derde kwart voor STVV een beetje los kwam met combinaties die echter niet verder reikten dan tot voor de grote rechthoek van de thuisploeg. En toch was er in het slot van de eerste helft een redding met de voet nodig van Penneteau om De Sart van 0-1 te houden. Tegen de gang van het spel in, dat wel, maar het was toch even schrikken voor de Ultra’s achter het doel van van de Fransman. Voor De Sart was het meteen het laatste wapenfeit. Hij werd aan de rust vervangen door Ceballos.

Kort na de rust had Charleroi bijna prijs. Garcia redde een poging van de inlopende Marinos op de lijn. De inzet van een stormloop? Neen, het bleef bij een uitstekende center van de aanvallend bedrijvige Nurio. Benavente kopte over. De Portugees, Nurio dus, bleef snijden. Dat kostte Botaka een gele kaart en schonk even later Ilamaharitra de kans om een overwaaiende bal in het niemandsland op te vangen en rustig een perfecte center te versturen die door Benavente werd omgezet. 1-0, al was er wel contact tussen ref Dierick en VAR-man Virant. Na kort overleg wees de spelleider naar de middencirkel. Tot grote opluchting van Mazzu en co. De Ultra’s anticipeerden op de beslissing. “Anti-corrompu”, scandeerden ze.

Nu moest STVV komen en ze deden het. Osimhen stond zijn doelman bij om de gelijkmaker van Teixeira te voorkomen en een knal van Ceballos ging net naast. Benavente dan weer aan de overkant met zijn dribbelvaardige beentjes. Perbet kreeg zijn voorzet niet binnen het doelkader. STVV drong in het slot nog aan. Verdienstelijk, gevaarlijk zelfs, maar zonder succes.

