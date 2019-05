VIDEO. Mbokani loodst Antwerp voorbij Charleroi Redactie

26 mei 2019

Er was een heropstanding voor nodig, want na nog geen 12 minuten stond het al 0-2, maar Antwerp heeft zijn Europees ticket beet. Dieumerci Mbokani luidde de kentering in én vervolmaakte ze. Met een subtiel stiftertje zette hij de 3-2 op het bord en loodste hij de Great Old na een kwarteeuw weer Europa in.