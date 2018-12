VIDEO. Mazzu-time op Mambourg: Charleroi zet onmondig AA Gent een hak en wipt over Buffalo’s naar zesde plaats Rudy Nuyens en Manu Henry

14 december 2018

22u23 7 Charleroi CHA CHA 2 einde 0 GNT GNT KAA Gent Jupiler Pro League AA Gent verspeelde kostbare punten op Mambourg. De Buffalo’s domineerden grote delen van de match, maar op het einde kregen zij een les in efficiëntie. Charleroi pikt de plaats van Gent in de top zes in.

AA Gent kreeg op Mambourg datgene waarom het vroeg. De Buffalo’s beheersten grote delen van de match, maar andermaal wisten zij hun overwicht niet om te zetten in punten. Het Gentse doelgevaar stond helemaal niet in verhouding tot de grote periodes van voetballend overwicht. AA Gent heeft een probleem in de zone van de waarheid. 17 van de 33 goals uit stilstaande fasen camoufleren veel, maar op Mambourg werd andermaal duidelijk dat AA Gent voorin kwaliteit mist. Victor Osimhen toonde de Buffalo’s vijf minuten voor tijd wat efficiëntie is. Met een knappe uitbraak bezorgde hij de Carolo’s de drie punten die hen weer over AA Gent naar een play-offplaats doen springen. Bruno verdubbelde die voorsprong nog in blessuretijd.

De voorbije weken begon AA Gent te vaak te slap aan de wedstrijd, maar dat had Thorup er toch uit gekregen voor de verplaatsing naar Mambourg. De Buffalo’s eisten meteen de bal op en drukten Charleroi op de eigen speelhelft terug. Felice Mazzu had de partij aangevat met een driemansdefensie, maar onder de Gentse druk werd dat al snel een verdediging met vijf. Het overwicht van de Buffalo’s was groot, maar veel té steriel. De bal ging prima rond van voet tot voet, maar belandde nooit in de zone van de waarheid.

Andrijasevic had de plaats ingenomen van de geschorste Verstraete, waardoor Odjidja toch weer lager ging spelen. Dat scheelde een flinke slok aan infiltratievermogen bij de Buffalo’s. Het dient gezegd dat Thibault De Smet wél zijn streng trok als vervanger van de geschorste Asare. Het Gentse jeugdproduct mocht twee jaar geleden al debuteren, maar had sindsdien zijn broek op de bank versleten. De Smet diende zich goed aan in de opbouw en deed doorgaans ook wel iets goeds met de bal.

Ondanks de Gentse dominantie kwam het gevaar van de Carolo’s. Perbet knalde een foute pass van Odjidja nog naast, maar Kalinic moest uitpakken met een flinke voetveeg om Osimhen van de openingstreffer te houden. De Kroaat ging ook goed plat op een kopbal van Zajkov. Op het eerste Gentse doelgevaar moesten we een halfuur wachten. Odjidja nam de bal fors op de slof van buiten de rechthoek, maar zijn schot zoefde over de kruising. De beste kans voor de Buffalo’s kwam er na een klasseflits van Chakvetadze, maar Yaremchuk kopte de open doelkans pal op Penneteau. Opwinding kwam er voor de rust verder enkel nog op aangeven van de VAR, na een vrijschop voor Gent. Visser zag uiteindelijk op de beelden dat Yaremchuk een voorafgaande fout had begaan en bestrafte de Oekraïner met geel, maar het was vreemd dat daar minutenlang overleg aan vooraf moest gaan.

Charleroi kwam beter uit de kleedkamer. De Carolo’s eisten in het vierde kwartier de bal op, met medewerking van AA Gent, dat slordiger ging combineren. Op een uitbraak zorgden de Buffalo’s wel voor dreiging, maar Andrijasevic kon de aangever van Yaremchuk net niet in doel verlengen. Op het uur greep Thorup in: Andrijasevic moest naar de kant voor Limbombe, waardoor Dejaegere van flank mocht wisselen en Chakvetadze centraal ging spelen. Gent kwam toch weer beter in de match, maar doelgevaar leverde dat nauwelijks op. Dylan Bronn kon Penneteau verontrusten met een verre knal, maar van de aanvallers van AA Gent ging andermaal te weinig uit. De nood aan offensieve versterking werd daarmee nog maar eens duidelijk. Vijf minuten voor tijd kreeg AA Gent helemaal het deksel op de neus, toen Osimhen een uitbraak knap wist te verzilveren. Bruno trok de drie punten helemaal over de streep.