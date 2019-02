VIDEO. Marin & Mpoku zetten Sclessin in vuur en vlam: Standard klopt Anderlecht met 2-1 Yari Pinnewaert & Pieter-Jan Calcoen

03 februari 2019

19u55 14 Jupiler Pro League De videoref had finaal geen invloed op het resultaat. In het slot ging Standard alsnog over Anderlecht: 2-1.

Marc Coucke knikte instemmend aan de rust: Anderlecht, met Zulj en Verschaeren, was tot dan geen lijdend voorwerp op Sclessin. Sterker nog: de recordkampioen begon goed. Eindelijk nog eens controle en balbezit. Wat kansjes ook - zo kopte Santini naast en moest Ochoa plat op een schot van Bakkali.

Standard is evenwel een team dat uit het niks kan scoren - het is een kwaliteit. Cimirot kwam er dichtbij - geweldige redding van Didillon, die voortdurend beschimpt werd door het thuispubliek -, maar een minuut later was het toch raak. Knappe goal trouwens: Didillon was kansloos op de knal van Marin (1-0).

Mooi scoren, dat kan ik ook, dacht Kums. Hij eiste een vrije trap op en krulde de bal in de bovenhoek: 1-1, meteen ook de stand na 45 minuten. Genietbaar.

Meteen na de pauze kwam er, zo leek het toen nog, een beslissend moment. Carcela tekende met een héérlijke kogel voor 2-1, maar Visser keurde af na ingrijpen van de VAR omwille van een fout… rond de middellijn. Tussen de overtreding en de treffer waren er véle seconden. Preud’homme en fans door het lint. Onterecht, zo bleek uit de herhaling.

Anderlecht kroop door het oog van de naald, het kreeg het steeds moeilijker. Rutten probeerde het evenwicht te herstellen - Trebel en Bolasie in.

Het bracht niks op. Standard pakte alsnog wat het op basis van de tweede helft verdiende: de drie punten. Mpoku zette Luik in vuur en vlam: 2-1. Anderlecht ziet zo de concurrentie voor play-off 1 uitlopen - het kan straks zelfs uit de top zes vallen, als STVV wint van Eupen. En zeggen dat het zo prima startte…

