VIDEO: Makélélé verliest zijn eerste match als coach van Eupen Alain Ronsse

Jupiler Pro League Makélélé heeft zijn eerste match als coach van AS Eupen niet kunnen afsluiten met puntenwinst. Zelfs geen gelijkspel. Dat werd de debuterende Fransman ontnomen door Limbombe, die kort voor het einde de 0-1 tegen de netten joeg. Met zijn vierde uitzege behoudt Antwerp halfweg de reguliere competitie zijn positie op de topzes.

De ene coach is de andere niet. Goed ook. Wat zouden trainerswissels, waar de Jupiler Pro League een patent op heeft, anders opleveren? De competitie was een paar weken bezig, toen Condom besliste Tirpan uit de achterste lijn weg te halen om het middenveld te stofferen en Garcia meer vrijheid te gunnen om het spel te verdelen. Een goeie zet, was iedereen van oordeel. Tirpan recupereerde flink wat ballen. Aan hem lag het alleszins niet dat Eupen bijna aan de lopende band bleef incasseren.



Voor zijn eerste match aan het hoofd van de Panda's pakte Makélélé het anders aan. Hij posteerde Tirpan terug op rechtsback. Een positie die de Brusselaar steevast invulde toen hij nog bij Moeskroen speelde. Voor de vrijgekomen plaats op het middenveld deed Makélélé een beroep op Lazare. Lazare was tot nu veel minder aan de aftrap gekomen dan vorig seizoen.





BELGA

Mager begin

Bij Antwerp stond Buta voor het eerst in de basis en speelde Van Damme linksback. Die positie ligt Jelle beter dan centraal in de defensie. Hij wendde zijn kracht en métier aan Ocansey op te vangen en kon op de steun rekenen van de alweer zeer bedrijvige Rodrigues.



Eupen had voor de rust twee keer pech. Eerst Schouterden en daarna Ocansey troffen de paal. Schouterden met een strak schot na een snedige infiltratie, Ocansey met een krul na een botsing met Bolat.

Antwerp stelde daar een paar verre schoten tegenover, die door de laag uitvallende Van Crombrugge klemvast werden gepakt. Vrijdag twijfelde Van Crombrugge of hij, pas terug uit blessure, zijn plaats opnieuw zou mogen innemen. Waarom niet? Hij is onbetwistbaar de nummer 1 in doel.

BELGA

Doelhout troef

Kort na de rust (Antwerp was vrij scherp aan de tweede helft begonnen, nvdr.) trof Hairemans op zijn beurt de paal. Lang duurde dat overwicht niet. Eupen herstelde het evenwicht en dat was in niet geringe mate te danken aan Schouterden. Zowel offensief als defensief speelde Nils een van zijn betere wedstrijden.



Tot uitgespeelde kansen kwam het niet. Hairemans, weer hij, draaide een bal op het doelkader van het doel en Bolat verwerkte sierlijk een knal van Fadlalla in corner.

Kort voor het slot werd er dan toch gescoord. Rodrigues zette de bal voor, Ardaiz keeg hem onvoldoende onder controle, maar de ingevallen Limbombe was goed gevolgd en trapte binnen. (AR)

Photo News

