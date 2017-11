VIDEO: Makélélé maakt zijn entrée in de Oostkantons: "Zidane wenste me al succes" Mathieu Goedefroy

14u25 0 Photo News Jupiler Pro League Met Claude Makélélé heeft AS Eupen vandaag een voormalige wereldster als coach voorgesteld. De ex-Real Madrid-speler spaarde zijn lof niet voor zijn bescheiden werkgever uit de Oostkantons. "Het project van Eupen bevalt me", aldus Makélélé, die een contract tekende tot 2020 en gelukwensen van Zidane ontving.

"Ik zal al mijn mogelijkheden en al mijn energie aanwenden om deze club in eerste klasse te houden", aldus Makélélé, die een overvolle perszaal te woord mocht staan aan de Kehrweg. "Het zal niet simpel worden, maar we gaan er hard voor werken. Het draait natuurlijk om de resultaten. We moeten een evenwicht vinden in onze ploeg, waarbij het belangrijkste wordt om minder tegendoelpunten te pakken."

Grote vraag blijft evenwel: waarom kiest een voormalige wereldster als Makélélé voor een bodemclub in de Jupiler Pro League? "Hun project heeft me aangenaam verrast", aldus de Fransman. "De jeugd staat centraal in dat project, en dat bevalt me. Sinds ik gestopt ben als voetballer, ben ik veel gaan reizen. Daarbij heb ik veel aandacht gehad voor de vorming van jonge talenten in allerlei landen. Ik vind het mooi als ik met mijn ervaring jonge voetballers vooruit kan helpen."

Als speler werkte Makélélé al samen met het kruim van de Europese voetbaltop. Haalt hij daar straks ook de mosterd? "Ik heb het geluk gehad om met veel grote namen samen te spelen en te werken, zoals bijvoorbeeld Carlo Ancelotti of Zinédine Zidane. Die mensen zijn zeker een bron van inspiratie voor mij, en velen van hen zijn ook vrienden geworden. Of Zidane me al succes gewenst heeft? Zeker, we moedigen mekaar vaak aan."

Het Qatarese bedrijf Aspire - dat de touwtjes bij Eupen stevig in handen heeft - toverde met Makélélé een serieus konijn uit haar hoed. Directeur Andreas Bleicher toonde zich dan ook bijzonder trots. "We zijn enorm vereerd dat we iemand met zijn profiel in huis hebben kunnen halen", aldus de grote baas. "Claude heeft veel ervaring als speler, maar heeft ook als coach al een parcours afgelegd. Hij verpersoonlijkt het begrip van vechtlust en motivatie. Hij heeft bij ons getekend voor 2,5 seizoenen, en we zijn zeker dat hij in die periode alle vooropgestelde doelstellingen zal behalen."

Photo News

Photo News