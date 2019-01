VIDEO. Lokeren kent trieste afgang aan de Kehrweg en blijft troosteloos laatste AR

19 januari 2019

23u00 0 KAS Eupen EUP EUP 4 einde 1 LOK LOK KSC Lokeren Jupiler Pro League Eupen heeft met ruimte cijfers geruststelling verworven over het behoud in eerste klasse. Fall en Toyokawa scoorden voor de rust, Blondelle twee keer erna. De score had zelf nog hoger kunnen oplopen, mocht Pollet in het slot geen twee kansen hebben gemist. Bij Lokeren zal de klap hard zijn aangekomen al is het nu niet het moment om de armen te laten zakken. De situatie is bedenkelijk, maar niet uitzichtloos.

Bij Lokeren stond nieuwkomer Musona meteen in de basis. Bij Eupen nam Msakni, zoals verwacht, op de bank plaats en kwam Milicevic aan de aftrap. Dat is nog niet vaak het geval geweest, sinds de ex-landskampioen met AA Gent vorige zomer in dienst trad op de Kehrweg.

De Panda’s hadden maar vijf minuten en één aanval nodig om op voorsprong te komen. De mee opgerukte Gnaka zette voor, Fall kopte binnen. Doelman De Wolf leek daarbij niet helemaal vrijuit te gaan. Even later was hij wel bij de zaak toen Marreh ruimte en tijd kreeg om staalhard uit te halen. Hij dook de knal uit de benedenhoek in corner.

Ondertussen was Lokeren, met De Ridder als centrale figuur, met overgave op zoek gegaan naar de gelijkmaker. Het leverde corners op en schermutselingen voor doel, waar Van Crombrugge telkens weer als winnaar uitkwam. Boksend, klemvast of grabbelend.

Kort voor de rust verdubbelde de thuisploeg zijn voorsprong. Castro Montes, die sinds de match op Gent een vaste stek heeft verworven als aanvallend goed aan zijn trekken komende rechtsback, ontdeed zich van een paar tegenstanders en vond Keita dicht bij het verlengde van de doellijn. De center van Malinees werd door Toyokawa met succes overgenomen. Deschacht zag de bal voor de tweede keer in doel verdwijnen en gooide zijn armen in de lucht. Machteloos, radeloos. Te begrijpen, want Lokeren lag niet onder.

De tweede helft begon met een bijna geschenk voor Lokeren. Gnaka kopte onzuiver de bal terug naar Van Crombrugge. De paal bracht redding. Een keerpunt in de match? In zekere zin wel, want korte tijd later klaarde Blondelle de klus. Van 2-0 naar 4-0 tussen de 59ste en de 62ste minuut. Eerst op aangeven van Marreh, daarna op corner van Garcia.

De zegezekerheid zorgde voor concentratieverlies bij de Panda’s. Lokeren maakte er gebruik van om via de ingevallen nieuwkomer Reznicek tegen te scoren. Alleen Van Crombrugge vond dat erg, want weg het uitzicht op zijn zevende clean sheet.