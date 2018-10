VIDEO. Lokeren kan niet winnen tegen KV Oostende na moeilijke week, fans op Daknam blijven op hun honger zitten Michaël Vergauwen

27 oktober 2018

21u47 1 KSC Lokeren LOK LOK 0 einde 0 KVO KVO KV Oostende Jupiler Pro League Tja. Wat moet je daar nu mee? Net als Zulte Waregem en Moeskroen - eerder op de avond na een onderling duel - pakte ook Lokeren een puntje. KV Oostende was niet beter, al klinkt ‘beter’ te positief na zo’n draak van een match. Beide ploegen kregen één goeie kans. Dan is een doelpunt een mirakel.

Een overwinning. Met minder zou Roger Lambrecht, voorzitter van Sporting Lokeren niet tevreden zijn tegen Oostende. Het hoofd van Peter Maes lag op het blok. Benieuwd of de 87-jarige bandenmagnaat met een puntendeling ook genoegen neemt. Vijf centimeter scheelde het of het was zover. Het schot van Hupperts vloog via de binnenkant van de paal weer op het veld. Vijf centimeter die bepalen over het lot van een coach? Het schot van Hupperts was die ene kans van Lokeren. Tomasevic die alleen op doel mocht afgaan maar pal op De Wolf mikte, was de mogelijkheid voor Oostende. Verontrustend dat de Kustboys amper beter waren den Lokeren. Straf dat zij al 9 punten meer hebben. Buiten die twee kansen had deze match enkel van ver iets weg van voetbal. Triest.

Geloof ons, meneer Lambrecht, het ligt niét aan Maes. Van dit zootje ongeregeld kan geen énkele trainer iets deftig maken. Knap hoe de Limburger na zo’n bewogen week vol vuur en passie z’n zootje stond te coachen. Meermaals trok hij zich de haren uit het hoofd na een zoveelste mislukte actie, slechte pass, foute controle,… Met handen en voeten iets uitleggen: tevergeefs was het. Geklungel bij de vleet. Dat is niét de schuld van de trainer, meneer Lambrecht. Dat heet een gebrek aan kwaliteit. Als er van de elf op het veld pakweg vier -en dan zijn we héél mild- nog niet eens in de buurt komen van het vereiste niveau, dan wordt wedstrijden winnen heel moeilijk. Dan moet u als voorzitter de hand in éigen boezem steken en zich afvragen of het schoentje niet ergens anders wringt. Eigenlijk had u dat al láng moeten doen. Het spandoek van de Lokerse spionkop kon niet treffender zijn: “Sssssst…. Hier slaapt Roger.”