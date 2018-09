VIDEO. Lokeren en Moeskroen morsen met de kansen en blijven steken op scoreloos gelijkspel Luc Verweirder

22 september 2018

21u57 1 KSC Lokeren LOK LOK 0 einde 0 MOU MOU Excel Moeskroen

Geen doelpunten vanavond in de 'degradatietopper' tussen Lokeren en Moeskroen. Een verrassing was dat niet, want Lokeren met 6 goals en Moeskroen met amper 3 treffers waren vooraf al de twee slechtst scorende teams in de Jupiler Pro League. Al deden de twee staartploegen dit keer echt wel hun best om hun confrontatie niet op een brilscore te laten uitdraaien, met 11 plaatselijke doelpogingen en zowaar zelfs 16 voor de bezoekers. Een uitstekende Ortwin De Wolf hield met een drietal knappe reddingen een punt thuis voor Lokeren en zo ook de rode lantaarn weg uit Daknam. Moeskroen, dat ruim een uur een overdonderd veldoverwicht had, kon met een zege naar de veilige dertiende plaats klimmen. Met 4 op 6 onder Bernd Storck blijft de grensploeg nu op een punt hangen van Zulte Waregem, Waasland Beveren en, jawel, Lokeren.

Peter Maes gaf het vertrouwen aan de elf die op Club Brugge waren gestart en daar slechts na 98 minuten plooiden. Ari Skulason, de pineut op Jan Breydel, begon andermaal op de bank waar nog geen plaats was voor aanwinst Geoffrey Mujangi Bia. Bernd Storck van zijn kant voerde twee wissels door in het team dat tegen Kortrijk de eerste driepunter had gepakt, waarvan één noodgedwongen. Giorgios Galitsios viel op de laatste training geblesseerd uit en kon daardoor niet aantreden tegen zijn ex-club. Vojvoda nam zijn plaats in. Met middenvelder Amallah voor spits Mbombo bouwde Storck iets meer zekerheid in.

Diep in de spits kreeg Frantzdy Pierrot andermaal de voorkeur op Mbaye Leye, en de Haïtiaan mikte net voor het einde van het eerste kwartier een uitstekende kans slechts nipt over. Lokeren-doelman De Wolf moest ook een kogel van Van Durmen met de vuisten pareren en een schuiver van de bedrijvige Bakic pakken. De hekkensluiters voetbalden, zoals ook vorige week tegen Kortrijk, dominant vooruit en eisten het balbezit op. Lokeren kon er enkel een uitbraak van Hupperts tegenover plaatsen, maar die raakte niet voorbij Butez.

Peter Maes mocht zich schor schreeuwen wat hij wilde, in de match geraken wilde Lokeren maar niet lukken. Op het middenveld liepen Cevallos en vooral Diaby te zwemmen dat het niet mooi was. De vervanging van de Spaanse Senegalees aan de pauze was zowel voor hemzelf als voor het publiek een verlossing. Veel wijzigde het niet aan de morfologie van de match, want Moeskroen bleef de wet dicteren. Scoren had Olinga in het zicht van de pauze altijd moeten doen na een geslaagde actie, maar oog in oog met De Wolf punterde de Kameroener hoog over. Demonstratief voor het grote probleem van de Henegouwers: efficiëntie.

De Wolf onderscheidde zich in het vierde kwartier op een kopbal van Pierrot en een schuiver van Amallah. Dat leek een levenslijn voor Lokeren, omdat Jovanovic op het uur voor gejuich zorgde met een puike afwerking na eindelijk een goeie steekbal van Cevallos. Ref Vertenten keurde de treffer echter af, op aangeven van zijn eerste assistent Vanyzere en na wat warrige communicatie met de VAR. Terecht: Jovanovic bleek een schouderpunt buitenspel te staan.

Lokeren ging in het slotkwartier dan toch nadrukkelijk op zoek naar de tweede (thuis)zege. De als noodspits ingevallen Miric legde het leer daarbij een keer goed klaar voor Benchaib, maar het vizier van de andere wisselspeler stond slecht afgesteld. Het Daknampubliek ging er plots wel achter staan en leek andermaal te mogen juichen, maar een kogel van Marecek spatte uiteen op de paal.

Bijna kreeg Lokeren het deksel nog op de neus. Ortwin De Wolf hield een intikker van Leye met een magistrale reflex uit zijn korte hoek. Tot matchwinnaar kroonde de doelman zich daarmee niet, maar hij hield er wel de dreigende rode lantaarn mee weg uit Daknam. Bij een Moeskroens doelpunt zou Lokeren alleen laatste zijn geworden. Dat doemscenario werd dus maar nipt vermeden, maar de zorgen blijven voor Peter Maes en voorzitter Lambrecht. Misschien kan de bekertrip naar Olympic Charleroi woensdag soelaas brengen.