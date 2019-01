VIDEO. Limburg kleurt blauw: Genk wist achterstand tot tweemaal toe uit in beladen derby en loopt (even) tien punten uit op Club Kjell Doms en Manu Henry

18 januari 2019

23u00 0 STVV STV STV 2 einde 3 GNK GNK KRC Genk Jupiler Pro League Twee dagen na ontgoocheling op het gala van de Gouden Schoen mocht Racing Genk toch vieren. In de Limburgse derby knokten ze tot tweemaal terug van een achterstand. Ndongala maakte de remonte compleet.

De Genkse spelersgroep mag zich vandaag aan een flinke portie appeltaart verwachten na de training. Een traktatie van de Genkse fans, zo wil de traditie na een uitzege in de Limburgse derby. Al kon de avond niet belabberder beginnen…Dan werk je Racing Genk zijnde de perfecte stage af in Benidorm, dan ben je een uur heer en meester tegen de basiself van Schalke 04, dan neem je het op tegen een fel gehavend STVV terwijl je zelf in ‘full force’ bent. En dan dan sta je na één minuut op achterstand. ‘What a way to start a new year.’ Het was Joseph Aidoo die een balletje halfslachtig teruglegde op Nordin Jackers. De vervanger van Danny Vukovic beschikt over goeie voetjes, waarom hij toch het risico nam om die bal op te rapen is ons een raadsel. Visser twijfelde niet en floot een indirecte vrijschop. Garcia legde terug voor Kamada, de Japanner kraakte zijn schot maar Botaka duwde de bal toch tegen de netten. Een uitverkocht Stayen meteen in lichterlaaie.

Motorpech voor Racing Genk op het kunstgrasveld van STVV en niemand die de juiste startkabels op zak had, zo leek het. De bende van Clement is er geen fan van hoor, zo’n synthetische mat. Remember Sarpsborg in de Europa League. Genk liep er tegen de eerste nederlaag van het seizoen aan. Malinovskyi dreigde eens van ver en binnen dezelfde minuut redde Jackers een knal van Boli met de voet. Brys kleefde een mannetje op Trossard en Ndongala. Genk vond geen ruimte op de flanken. Ook Alejandro Pozuelo had het knap lastig. De stress van de voorbije weken blijkbaar toch nog niet helemaal uit het frêle lijf van de Spanjaard. Clement wond zich aan de zijlijn behoorlijk op over de vele storende tikken van de Kanaries op de enkels van zijn spelers, ach Genk miste scherpte en precisie. En toch. En toch had je altijd het gevoel dat Genk dit wel zou rechttrekken. Het aura van de fiere leider wellicht. STVV had de match onder controle en net dan sloeg Genk toe. Ndongala stak Samatta diep, Teixeira stapte onoordeelkundig uit, de Tanzaniaan omspeelde Steppe en duwde de gelijkmaker tegen de netten. Nummer 16 voor ’Samagoal’ dit seizoen.

Racing Genk wilde de forcing voeren na rust. Ze monopoliseerden de bal en geraakten stilaan echt onder stoom. Trossard was dicht bij een voorsprong na een raid van Berge en een prima aflegger van Pozuelo mikte hij hard met links naar de kruising. Steppe duwde met een handje in hoekschop. STVV kwam er niet meer uit, maar kwam wél opnieuw op voorsprong. Boli deed wat Messi en De Bruyne hem voordeden, een vrijschop listig onder de springende muur te schuiven. Aidoo, Berge en Maehle sprongen en Jackers werd simpel geklopt in de korte hoek. Maar net dan, met de rug tegen de muur hervond Genk zijn vechtlust. Op vijf minuten gingen ze op en over de Kanaries. Samatta speelde Trossard vrij in de zestien en die knalde via de binnenkant van de paal de 2-2. Vijf minuten later was Trossard de aangever met een briljante breedtepass op Ndongala. De bezoekerstribune werd net niet gesloopt. Pozuelo kreeg in de festiviteiten geel omdat hij ging drinken aan de zijlijn. De vijfde voor de kapitein, hij is er volgende zaterdag niet bij tegen Moeskroen. Clement ging verhaal halen en werd prompt naar de tribunes verwezen door Visser. Het zal Genk worst wezen. De competitieleider begon 2019 zoals het 2018 was geëindigd, met een overwinning. Een virtuele voorsprong van tien punten op Club Brugge is het gevolg.