VIDEO. Leuke terugkeer voor Vanderhaeghe in het Guldensporenstadion: Kortrijk neemt de maat van Moeskroen Eddy Soetaert

01 december 2018

21u50 1 KV Kortrijk KVK KVK 1 einde 0 MOU MOU Excel Moeskroen Jupiler Pro League KV Kortrijk was niet in staat om ondanks een vroege voorsprong bij de eerste actie van de wedstrijd buurman Moeskroen vlot van zich af te schudden. Het creëerde nadien nog amper doelkansen tijdens een mager avondje werkvoetbal. Yves Vanderhaeghe zal er niet om kniezen: net als vorig weekend in Oostende haalt zijn team de drie punten met meer vertoon van inzet dan kwaliteit. Daarmee komt KVK naast Cercle Brugge op de 9de plaats. Moeskroen, nooit hersteld van de vroege uppercut, blijft onderin.

Acht keer al kwam KV Kortrijk in het eerste kwartier op achterstand maar tegen de buren uit Moeskroen was het net andersom. Amper twee minuten ver stond het al 1-0. Mboyo trok voor, Avenatti kon niet bij de bal die door Van Durmen moeizaam werd ontzet, maar die viel dan wel voor de zware rechter van Julien De Sart die meteen uithaalde. Doelman Butez kon de bal alleen nog raken, maar niet meer helemaal afweren.

Vanderhaeghe haalde twee van zijn drie afwezigen van vorig weekend terug. De toen geschorste D’Haene nam weer zijn plaats in ten koste van Batsula en de fitte Kagelmacher kwam naast Kumordzi in het hart van de defensie, zoals dat vorig seizoen week na week het geval was. Van de drie nieuwkomers van Oostende bleef alleen Rolland staan. De Franse breker moest meer evenwicht brengen in een middenveld dat met De Sart en Van Der Bruggen net iets te veel stilisten en te weinig knokkers bleek te hebben. Het kostte captain Van Der Bruggen zijn stek maar dat was duidelijk maar een tijdelijke ingreep met de bekermatch van dinsdag in het verschiet.

Twee keer nog dreigde de thuisploeg daarna met telkens Avenatti in de combinatie. Eerst kopte hij een nieuwe voorzet van Mboyo naar de grond. De bal kaatste zo hoog dat Stojanovic die net niet kon deviëren. Dan glipte de Uruguayaan door de defensie maar de afwerking hield het midden tussen een verkeerd schot op doel en een slechte voorzet.

En dan was er voor de pauze nog een heerlijke zigzagbeweging van Azouni tot diep in het strafschopgebied maar Stojanovic trapte de doelrijpe kans over de goal.

Moeskroen zette daar af en toe wel wat tegenover, maar dat resulteerde pas na de rust in een eerste dreigende situatie. Daarvoor moest Mbaye Leye eerst op het veld staan, uitgerekend op zijn 36ste verjaardag. Hij kopte vanuit de rug van Kagelmacher een voorzet van Gulan fraai naar doel maar in de armen van Kaminski. Ook Pierrot, een stevige knaap met aardig wat talent, bracht nog een doelrijpe bal aan in een wedstrijd van middelmatig niveau zonder hoogstandjes.

Kortrijk dat zich geruime tijd op de vlakte hield, kwam na het uur weer boven water met twee knappe acties van net niet. Mboyo kon net niet bij een aardige voorzet van D’Haene en het duo Mboyo-Avenatti liet zich in verwarring brengen door Dussenne toen ze allebei hadden kunnen scoren bij een scherpe pass van Chevalier. Dat had ook invaller Van Der Bruggen nog kunnen doen in de slotfase maar naar het beeld van de hele wedstrijd bleef KVK magertjes op zijn kleine vroege voorsprong staan.