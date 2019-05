VIDEO. Leko naar Genk? Croonen sluit het niet uit: “Elke club moet voorbereid zijn op een plan B” Redactie

22 mei 2019

20u47

Bron: VTM Nieuws 0 Jupiler Pro League Genk-voorzitter Peter Croonen sluit niet uit dat Ivan Leko de nieuwe coach van Genk wordt. Dat vertelde hij aan VTM Nieuws. Al hoopt hij dat kampioenentrainer Philippe Clement gewoon aanblijft.

“Ik zou enorm ontgoocheld zijn mocht Philippe Clement niet voor ons kiezen. Maar ik zal hoe dan ook zijn keuze respecteren”, aldus Peter Croonen bij VTM Nieuws. Clement zat gisteren samen met het bestuur van Racing Genk. “Ik was erbij, dat was een hele fijne vergadering. We hebben er alles aan gedaan zodat Clement voor Genk zal kiezen. Uiteindelijk moet hij die keuze maken. En hij heeft beloofd dat hij eind deze week, ten laatste begin volgende week, een beslissing zal nemen.”

Ivan Leko is intussen een vrije coach. Is de Kroaat een optie voor Racing Genk? “Dat is plan B. Daar zijn we niet heel erg mee bezig. Wij denken en hopen dat het plan A (Clement, red.) zal worden. Maar natuurlijk moet een voetbalclub altijd voorbereid zijn op een plan B. Dus natuurlijk hebben we daarover nagedacht. Maar daar kunnen we momenteel weinig over zeggen.”

