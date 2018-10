VIDEO. Leider Genk ziet één helft serieus af, maar trekt na totale ommekeer in vurige match op de Bosuil met drie punten huiswaarts Kjell Doms en Glenn Van Snick

31 oktober 2018

22u25 12 Antwerp ANT ANT 2 einde 4 GNK GNK KRC Genk Jupiler Pro League Van mentale weerbaarheid gesproken. Racing Genk vocht zich op de Bosuil terug uit een verloren positie. De competitieleider kreeg na rust twee strafschoppen en boog zo een dubbele achterstand om in een 2-4-overwinning.

Antwerp bracht Racing Genk tot de aan de rand af de afgrond. Bij de rust keken de Limburgers tegen een dubbele achterstand aan, maar met twee strafschopgoals bracht Ruslan Malinovskyi Genk eerst op gelijke hoogte. Topschutter Ally Samatta voltrok het klein mirakel met zijn negende treffer van het seizoen.

Racing Genk werd voor rust afgetroefd op power en op enthousiasme. Op een schotje van Edon Zhegrova na kregen de Limburgers voor rust niks voor mekaar. De eerste echte kans voor Antwerp resulteerde meteen in een goal. Heynen verspeelde de bal op eigen helft, Refaelov hield Dewaest af en leverde dan een gemeten doorsteekballetje af op Bolingi. De schoof de bal beheerst voorbij Vukovic. Het was de eerste bal die de Congolees niet mismeesterde, maar hij kon wel tellen.

Horrorscenario

Racing Genk was even van slag en Ivo Rodrigues kwam dicht bij een tweede treffer, zijn knal vond de vuisten van Vukovic. Het drukke programma leek voor het eerst echt te wegen op het Genkse spel. Weinig vernuft, weinig genialiteit. Wat schuchtere pogingen uit de tweede lijn, maar niets om Bolat te verontrusten. Bovendien hielden Van Damme - ’t was zo’n wedstrijd voor Jelle - en Arslanagic het hart van de defensie goed gesloten.

Genk leek vrede te nemen met een kleine achterstand bij de rust, tot Antwerp in de extra tijd nog eens toesloeg. Mbokani snoepte Dewaest de bal af tegen de zijlijn en stak diep op Juklerod. De Noorse linksachter kwam rechts voorin in balbezit. Eigenlijk wist hij zich geen raad met de situatie, als een vis op droge, hulpeloos. Lopen dan maar, tot in de Genkse zestien. Joseph Aidoo dekte onbegrijpelijk het centrum af waardoor de baan voor Juklerod helemáál vrij lag. Tot overmaat van ramp liet Vukovic zich ook nog eens in zijn korte hoek vloeren. Horrorscenario voor Genk en dat op Halloween. Nu gebeuren er op zo’n avond doorgaans wel meer gekke dingen.

Twee penalty’s

Genk kwam wel met hernieuwde moed uit de kleedkamers en kwam tien minuten na rust op 2-1. Van Damme hield een knal van Paintsil met de arm uit doel. Boucaut zag het niet, maar de VAR greep correct in. Malinovskyi trof raak vanop de stip. Drie minuten later kreeg Genk een nieuwe strafschop. Ndongala ging neer na licht contact met Buta, Boucaut wees deze keer wel gedecideerd naar de stip. Malinovskyi trapte zijn tweede elfmeter van de avond tegen de touwen. De Bosuil keerde zich tegen de scheidsrechter en vond in Boucaut een makkelijk slachtoffer.

Maar eerlijk is eerlijk, de Great Old vergat na rust ook gewoon te voetballen en hielp Genk zo in het zadel. En dan moest het moment van Ally Samatta nog komen natuurlijk. Een kwartier voor tijd was het zo ver. Malinovskyi bracht een afgeweerde hoekschop terug voor goal, Samatta kopte de 2-3 voorbij Bolat. Net voor rust stiftte Samatta ook nog de 2-4 over Bolat. Racing Genk blijft de enige ploeg waartegen Antwerp geen enkel punt kon pakken sinds de terugkeer op het hoogste niveau. De Limburgers kunnen Club Brugge zaterdag op zes punten zetten.