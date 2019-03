VIDEO. Leider Genk geeft zege hélemaal uit handen aan de Gaverbeek na doelpuntenfestival KDZ

17 maart 2019

19u51 3 Zulte Waregem ZWA ZWA 3 einde 3 GNK GNK KRC Genk Jupiler Pro League Racing Genk gaf tegen Zulte Waregem een zekere zege uit handen in de slotfase. Walsh en Harbaoui gaven de Limburgers zo vlak voor de play-offs nog een flinke mentale tik.

Racing Genk is met een valse noot begonnen aan de play-offs. Want dat was die laatste wedstrijd van de reguliere competitie tegen Zulte Waregem volgens Philippe Clement, de eerste van play-off 1. Voor Alejandro Pozuelo werd het afscheid in mineur. De Spanjaard voelde zich al niet lekker en daarboven op bleek ook de gezondheidstoestand van zijn grootvader snel achteruit te gaan, hij was er niet bij aan de Gaverbeek. Clement ving zijn afwezigheid op door Jakub Piotrowski zijn eerste basisplaats te geven. De sterke Pool opereerde naast Bryan Heynen, waardoor Ruslan Malinvoskyi op de tien stond.

Piotrowski, een echte box-to-box, kan in de play-offs een extra wapen worden voor de competitieleder. Malinovskyi bekroonde zijn nieuwe rol met een kopbalgoal na twintig minuten. De gelijkmaker voor Racing Genk op dat moment, want Hamdi Harbaoui had Essevee met zijn vierde strafschopgoal van het seizoen op 1-0 gebracht. Vukovic loste een knal van Bongonda, Bjorkdal was eerder op de bal en werd aangetikt door Dewaest. Strafschop oordeelde Laforge. Genk herstelde zich snel van de opdoffer met dank aan de kwieke Japanner, Junya Ito. Rechtsachter Marco Burki droomt vannacht nog de Blauwe Samoerai. Ito snelde Burki keer op keer voorbij, bij één van zijn rushes schotelde hij Malinovskyi de gelijkmaker voor. Voor de voorsprong tekende Ito zelf, hij rondde de perfecte counter over zes stationnetjes simpel af. Genk zette de scheve situatie zo op twintig minuten recht.

Genk nam de wedstrijd steeds steviger in haar greep. Leandro Trossard zorgde met een strakke plaatsbal voor wat een veilige voorsprong leek. En er was ook het wederoptreden van Sander Berge. Voor het eerst sinds zijn kuitblessure, opgelopen op 18 januari tegen STVV, stond de Noor nog eens op het veld. De aansluitingstreffer van Sandy Walsh bracht Racing Genk toch weer aan het wankelen. In de slotfase zorgde Hamdi Harbaoui met zijn tweede goal van de avond nog voor een ferme opdoffer voor Racing Genk. In de slotminuut kopte hij de 3-3 tegen de netten, een ferme mentale opdoffer voor de Limburgers zo vlak voor het begin van de play-offs.