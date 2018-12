VIDEO. Leider Genk dient Anderlecht eerste thuisnederlaag toe, Pozuelo haalt trekker over Yari Pinnewaert & Kjell Doms

02 december 2018

23u00 11 Anderlecht AND AND 0 einde 1 GNK GNK KRC Genk Jupiler Pro League Racing Genk heeft de topper op het veld van Anderlecht gewonnen. Eén klasseflits van Alejandro Pozuelo besliste over winst en verlies.

Philippe Clement vroeg meer zakelijkheid na de opdoffer in Malmö, wel hij kreeg het ook. Anderlecht en Racing Genk hielden mekaar een hele wedstrijd in evenwicht, maar ‘a touch of genius’ van Pozuelo schonk de Limburgers toch de drie punten. Enkele opvallende vaststellingen vooraf. Voor Moriaka en Appiah was er na het spektakelstuk van donderdag tegen Trnava geen plaats in de selectie van Anderlecht. Dimata dook voor het eerst sinds hij met vakantie werd gestuurd opnieuw op, de spits zat op de bank. Het aantal tieners in de ploeg van Hein Vanhaezebrouck was in vergelijking met de partij op STVV gehalveerd. Anderlecht had donderdag krachten gespaard, zeker in vergelijking met Racing Genk. Een trip naar Malmö en een stevige wedstrijd in de benen. Clement wijzigde zijn ploeg maar op één plaats. Joseph Paintsil begon op de bank en stond zijn plaats af aan Dieumerci Ndongala.

Veel vooraf omdat er bitter weinig gebeurde tijdens de wedstrijd. Kansarmoede troef in Anderlecht - Genk, de hobbelige grasmat maakte goed voetbal sowieso al lastig. Anderlecht begon met de beste bedoelingen en claimde in de openingsfase het balbezit. Makarenko gingen hun kans van ver, zonder succes. Racing Genk heeft het schijnbaar alsmaar lastiger met de snelle opeenvolging van de matchen. De Limburgers voetballen minder fris dan pakweg anderhalve maand geleden. En dat in de wetenschap dat Genk deze maand nog zeker 6 en mogelijk 7 (als ze zich woensdag plaatsen voor de kwartfinale van de beker) wedstrijden voor de boeg heeft. Maar dan is het wel prettig dat je altijd kunt rekenen op individuele klasse. Voor rust dreigde Genk enkel met pogingen vanop afstand. Het vizier van Malinovksyi heeft al scherper gestaan. Pozuelo en Trossard probeerde het team na rust op de schouders te nemen. Net toen we schreven dat ze de boel daarbij iets te veel probeerden te forceren toverde Pozuelo een heerlijke deviatie uit zijn linker. Hij duwde de millimetervoorzet van Sander Berge in één tijd voorbij de kansloze Didillon. Qua zakelijkheid kon die Genkse aanval wel tellen.

Anderlecht stond zo plots met de rug tegen de muur en Gano miste een eerste kans om de Brusselaars uit te tellen, maar miste van dichtbij. Anderlecht herstelde niet meer van de opdoffer. Verder dan de aanzet tot een slotoffensief kwam Anderlecht niet. Na een maand november pakte Racing Genk drie deugddoende punten. De kloof met Club Brugge blijft op die manier vier punten. Anderlecht liet de kans schieten om over Antwerp naar de derde plaats te wippen.