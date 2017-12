VIDEO: Kwakkelmatch eindigt op logisch gelijkspel Philip Kevers

21u58 0



Jupiler Pro League In een bijzonder zwakke match maakten Moeskroen en STVV nog maar 's duidelijk waarom ze momenteel zo moeilijk punten pakken. Slecht voetbal met weinig kansen aan beide zijden resulteerde deze keer in een logisch gelijkspel. Daarmee schiet geen van beide teams echt iets op.

Moeskroen en STVV, twee revelaties van de seizoensopening, probeerden op Le Canonnier opnieuw aan te knopen met een overwinning. Coach Jonas De Roeck van STVV verraste vriend en tegenstander door Boli, Legear, De Sart en Antunes aan de kant te laten voor Gueye, Botaka,Charisis en De Norre. Net die Charisis opende al na vijf minuten de score toen hij een gemeten voorzet van Botaka in de verste hoek voorbij Moeskroens derde doelman Libertiaux knikte. STVV voor het eerst sedert lang in een competitiematch nog 's op voorsprong. STVV nam de match resoluut in handen. De thuisploeg kroop noodgedwongen achteruit. Gueye kreeg op voorzet van Bezus een uistekende kans op 0-2. Maar de Senegalees devieerde naast. Moeskroen stelde daar op één zeldzame afstandspoging en een poging met de borst van Ammalah niks tegenover.



Intussen was er ook al een half uur gespeeld en bleven de toeschouwers toch een beetje op hun honger zitten. Tot de thuisploeg uit het niets toesloeg via de snelle Awoniyi. Die trof eerst nog de paal, maar Rotariu was goed gevolgd en schoof de rebound tussen de benen van Goutas binnen. Zo hingen de bordjes weer gelijk. En dat bleef ook zo tot aan de koffie, ook al zag Bezus een zeker doelpunt nog gekeerd door een attente Libertiaux.

BELGA

De opening in de tweede helft was voor STVV. Charisis mikte een teruglegger van Boli nipt naast de verste paal. Moeskroen dreigde even via een te zwak schot van Ammalah. Maar dat veelbelovend begin kende geen vervolg. Of we moesten en verre knal van Mohamed in rekening brengen. Veel kregen de toeschouwers in het kille Le Canonnier alvast niet om zich aan op te warmen. Het was wachten op een nieuw doelpunt dat de match opnieuw zou openbreken.



Maar het schouwspel was intussen naar een bedenkelijk niveau geëvolueerd. Sein voor De Roeck om Legear in de strijd te gooien voor Botaka. Veel aarde bracht dat niet aan de dijk. STVV was baas, dat wel, maar de Kanaries deden er toch weinig mee. Integendeel, ze moesten oppassen voor de niet ongevaarlijke tegenstoten van de mannen van Rednic. De Roeck gooide ook nog Vetokele in de strijd die zo na twee maanden blessureleed eindelijk terug aan spelen toe kwam. Maar ook die kon het tij niet keren. Zo bleef het na een bijzonder zwakke bedoening van beide kanten 1-1.

BELGA

Photo News

BELGA

BELGA

Photo News

Photo News

Meer over STVV

sport

sportdiscipline

voetbal

sportevenement

Botaka

Moeskroen

Charisis