VIDEO. KVO en Verheyen zijn de speelbal van Club Brugge in Jan Breydel: blauw-zwart haalt stevig uit tegen Oostende Niels Poissonnier & Mike De Beck

30 oktober 2018

22u21 6 Club Brugge CLU CLU 4 einde 0 KVO KVO KV Oostende Jupiler Pro League Just in time. Club sluit oktober alsnog af met een zege. ’t Had zelfs niet eens een doelman hoeven op te stellen… Zó zwak was KV Oostende. Aan de rust hing de kustploeg met een 3-0-achterstand al in de touwen. Schrijvers, Vanaken en Wesley hadden dan al hun doelpunt op zak. Schrijvers zorgde in de tweede helft met zijn tweede nog voor de 4-0. Naast KVO-doelman Ondoa had ook de videoref vanavond zijn werk. Scheidsrechter Erik Lambrechts ging tot twee keer toe naar de beelden kijken. Hij kende Club daarbij een strafschop toe en oordeelde later dat het leer niet over de doellijn ging.

Hoeveel weken zou Gert Verheyen nodig hebben om de beste speler van KV Oostende te zijn? Twee? Of drie? Echt niet langer hoor. Het zegt álles over de kwaliteit waarmee hij het moet doen. Dít KVO mag al van geluk spreken dat het een rustig seizoen kent – in elke topmatch weer is het niveau- en doelpuntenverschil aandoenlijk. Zelfs de Fox zou nog van waarde kunnen zijn – Franky Van der Elst is er intussen 57…

Club Brugge veegde anderhalf uur lang de vloer aan met Oostende. Superieur in alle facetten. Verfijnder, sterker, slimmer, volwassener,… Moeten we blijven doorgaan? Het concept was bovendien al snel duidelijk: telkens weer de ruimte in de rug van de backs viserend. Rits haalde op het kwartier de achterlijn en kreeg vervolgens een vrijgeleide om uit te zoeken hoe hij de bal voor doel zou brengen. Schrijvers – eenzaam ter hoogte van de strafschopstip – aarzelde niet: 1-0. Niet veel later zou er van een wedstrijd geen sprake meer zijn.

Ref Lambrechts zijn ‘walkietalkie’ piepte. Het was Tim Pots, vanuit het VAR-busje. “Zou je eens niet gaan kijken naar die overtreding van Bataille op Diatta?” Het heeft zonder discussie voor een nieuwe dimensie in het voetbal gezorgd, die spanning als de ref naar het tv’tje aan de zijlijn loopt. Gisteravond had de helft van Jan Breydel zelfs niet door om welke fase het ging. Het maakte het gejuich er niet minder uitbundig op toen Lambrechts naar de stip wees – het steunbeen van Diatta werd onderuit getrapt. Hans Vanaken kwam naar voor, zag een hoek en trapte finaal zelfverzekerd binnen: 2-0. Vanop de bank knikte Gouden Schoen Ruud Vormer goedkeurend. De rustdag zal hem deugd gedaan hebben.

Al die tijd had Ethan Horvath nog geen bal geraakt. Niet met zijn handen, evenmin moet zijn voeten. Hij huppelde dan maar af en toe eens – kwestie van geen koud te krijgen. De marteling van KVO ging intussen onverstoord verder. Vanaken knalde tegen de lat, Wesley schoot de rebound ons inzien over de lijn. De beelden gaven echter onvoldoende zekerheid. Ach, het zou slechts uitstel van executie blijken. Net voor rust had Wesley toch zijn doelpuntje beet – goeie nekslag op een voorzet van, jawel, Vanaken. Die strooit dit seizoen met passes zoals Hans van Grietje met broodkruimels.

Na rust ging de demonstratie eenvoudigweg verder. Club hoefde zelfs niet zijn beste niveau te halen. Denswil krulde een vrijschop knap naar de bovenhoek, Schrijvers tikte de herneming uitgekookt binnen: 4-0. Zijn vijfde al van het seizoen. Niet slecht. Zijn concurrent zou er meteen voor tekenen. Helaas voor Kaveh Rezaei is zijn techniek niet in verhouding met zijn prijskaartje van 5 miljoen euro. Alleen voor Ondoa trapte de spits met zijn linker knullig en vooral onbegrijpelijk naast. Een valse noot in het blijspel van Club. Eén die eindigde met een staande ovatie voor Vanaken – ere wie ere toekomt – en een hereniging tussen vrolijke Horvath en de fans. Hij mocht na afloop door de megafoon brullen: ‘We Are Bruges.’

De welgekomen vertrouwensboost, enkele dagen voor de clash met leider Racing Genk, is een feit. Alleen… zaterdag zal Club wél een doelman nodig hebben. En meer dan één keer. Moet je niet aan twijfelen.