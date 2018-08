VIDEO. KV Oostende zet Zulte Waregem een hak na pareltje Vandendriessche, Essevee moet bezinnen Tomas Taecke

24 augustus 2018

22u20

Bron: Eigen berichtgeving 9 KV Oostende KVO KVO 3 einde 1 ZWA ZWA Zulte Waregem Jupiler Pro League Geen schoonheidsprijs, wél 9 op 15 voor KV Oostende. Zulte Waregem moet dan weer vroeg in het seizoen op bezinning na twee nederlagen op rij.

KVO-ambassadeur Guga Baul had gisteren fietspech. De komiek was de grote winnaar van de avond - zo slaapverwekkend was het eerste halfuur van Oostende - Zulte Waregem. Essevee probeerde, KVO liep achteruit tot in de eigen spionkop. Bij een sporadische uitbraak was de laatste pass bij de kustploeg zo slecht dat Bossut de bal telkens kon oprapen - misschien maar best na zijn blunders van de voorbije weken. Gert Verheyen stond erbij als een airhostess: net als de vliegtuigpassagiers sloegen ook zijn spelers de steeds weerkerende instructies achteloos in de wind.

Anders dan in Kortrijk kreeg Oostende nog voor het halfuur waar het om vroeg. Harbaoui had een kleine opening nodig om Essevee verdiend op voorsprong te trappen - toch alweer zijn derde treffer van het seizoen. Lang kon de Tunesiër niet genieten. Na Milovic (2), Capon en Bjelica scoorde voor de verandering dit seizoen een verdediger, wederom bij een spelhervatting: Faes trapte in de kluts voorbij Bossut, alles was te herdoen.

Het eerste kwartier van de tweede helft was wederom dramatisch. De verwondering was dan ook groot toen Oostende net als vorige week op prachtige wijze de 2-1 lukte. Vandendriessche, niet de meest technische onderlegde middenvelder, trapte de bal na een mooie dribbel fantastisch in de bovenhoek. Guga Baul zag intussen dat het goed was. In het slothalfuur mikte KVO opnieuw vanuit de zetel op de counter. Essevee zorgde voor steriele druk alsof het een oefenmatch tegen het lokale Deerlijk Sport betrof. Harbaoui, Bedia, Sylla, Bongonda: een spitsenarsenaal waar KVO alleen maar jaloers op kan zijn was nauwelijks gevaarlijk.

De beste kans was voor de ingevallen Faik, die zijn heerlijke plaatsbal op de binnenkant van de paal zag sterven. Aan de overzijde trapte Fashion KVO naar een nieuwe zege. Oostende mocht al voor de derde keer vieren: zonder goed voetbal, maar met een beetje meeval en veel karakter. Dury en Zulte Waregem moeten herbronnen. Aan dit tempo wordt play-off 1 halen onmogelijk.