VIDEO: KV Oostende zegt degradatiezone helemaal vaarwel dankzij goal Özkan

Jupiler Pro League KVO won voor het eerst in vier confrontaties van Eupen. De match werd beslist met een doelpunt van Ozkan in de tweede helft. De Panda's, baas voor de rust en evenknie erna, hadden beter verdiend.

Bij KVO (zonder de geschorste doelpuntenmaker Capon) kwam Canesin voor het eerst sinds september nog eens aan de aftrap. In vergelijking met zijn eerste match als coach van Eupen, verving Makelele centraal op het middenveld Lazare door Valiente. Een extra verdediger dus als steun van Garcia om de defensie te ontlasten. Schouterden, vorige zaterdag tegen Antwerp nochtans uitblinker, moest de plaats ruimen voor Verdier.



Dat Eupen laatst staat en vijf punten achterstand telde op KVO viel hoegenaamd niet af te leiden uit het spelbeeld. De Panda's begonnen goed en trokken die lijn tot aan de rust door. Een combinatie Afif - Ocansey leverde bijna een vroeg openingsdoelpunt op. Dutoit kon de 0-1 vermijden.

Leye deed wat Makelele hem had gevraagd: uitwijken naar de flanken om ruimte te maken voor de infiltratie van Afif. Perfect liet het allemaal niet, maar er zat een idee achter.

En de thuisploeg? Daar ging minder schwung uit dan verwacht op basis van de recente prestatie uit de kelder naar het gelijkvloers op te klimmen. Toch was de beste kans voor de rust voor KVO. Musona, kon zijn 100ste match in de Jupiler kleur geven met een doelpunt. Hij glipte door de buitenspelval, verscheen afgezonderd voor Van Crombrugge, hield de bal buiten bereik van de doelman... maar besloot naast. Zo'n kans heeft hij nog maar zelden (of nooit?) gemist. Afgezien van die fase bleven de doelpogingen van KVO beperkt tot een kopballetje van Akpala en een knal van Ozkan, goed gepakt door Van Crombrugge. Veel wind (die joeg strak door merg en been) maar geen storm.

KVO begon iets geïnspireerder aan de tweede helft. De eerste doelkans was wel voor Eupen: Verdier liet een prima voorzet van Leye te ver van de voet springen, maar bij de daaropvolgende tegenactie had de thuisploeg prijs. Ozkan scoorde op aangeven van Canesin. 1-0, tot dan tegen de gang van het spel in. En weer geen clean sheet voor een van de betere keepers in de Jupiler Pro League.

Makelele wisselde. Hij verving Verdier door Schouterden. Ocansey trof de kruising. Schouterden vertrok buitenspel. Dutoit kon zijn schot niet klemmen, maar was toch sneller bij de bal dan Leye. Canesin zette een fameuze rush in. Het leverde slechts een corner op. Waarna Fernando, zonder oorzakelijk verband, vervangen werd door Conte. De onzuiverheden in het doorgeven van de bal stapelden zich van weerszijden op. Musona zag in de slotfase een poging in hoekschop gedevieerd.

