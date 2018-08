VIDEO. KV Oostende wint op een diefje in Kortrijk Tomas Taecke

18 augustus 2018

22u18 6 KV Kortrijk KVK KVK 1 einde 2 KVO KVO KV Oostende Jupiler Pro League KV Oostende heeft met een fikse dosis geluk zijn tweede driepunter beet. Bjelica besliste de wedstrijd met een fantastische lob, terwijl enkel Kortrijk aanspraak maakte op de drie punten. De Kerels blijven onderin het klassement achter met één punt.

Geen Teddy Chevalier bij KV Kortrijk vanavond. De Fransman werd na een slechte prestatie en een negatieve reactie bij zijn wissel tegen Club Brugge door De Boeck opzij gelaten. Ook Golubovic werd geslachtofferd. Stojanovic en Rolland mochten zich bewijzen. Bij de bezoekers greep Gert Verheyen in na de 0 op 6 tegen Anderlecht en Genk. De nieuwe Afrikaanse doelman Ondoa kreeg een eerste basisplaats ten koste van Dutoit, terwijl ook Zivkovic na drie slappe wedstrijden naar de bank vloog. Rajsel kreeg het vertrouwen in wat nu al een belangrijke streekderby was voor beide ploegen.

Oostende begon het best aan de wedstrijd, waardoor het gejoel al snel vanuit de thuistribunes opsteeg. In het geharrewar mikte Milovic na een hoekschop raak. Pas kort voor het halfuur kwam de thuisploeg opzetten met enkele goeie kansen als gevolg. Eerst zag Stojanovic zijn plaatsbal op de lat uiteenspatten, kort voor de rust vergat Mboyo de perfecte voorzet van D’Haene in doel te duwen. KVO plooide ver terug en was niet bij machte om op de tegenaanval gevaarlijk te zijn. Het spel van Kortrijk was dan wel niet goed, op basis van de doelkansen verdiende het halverwege beter.

Na de pauze werd de match intenser. De thuisploeg had opnieuw het overwicht, maar kansen vloeiden daar wederom niet uit voort. Terwijl Chevalier zich warm liep, knalde Van Der Bruggen wel eens in de armen van Ondoa. D’Haene mikte met buitenkant links net naast de kruising. De druk van Kortrijk nam toe, Oostende kwam nauwelijks nog op de andere speelhelft. Verder dan een schotje uit de tweede lijn van Vanlerberghe kwam de kustploeg na de pauze niet.

In het slotkwartier zette Kortrijk alles op alles. De beste actie was van Mboyo, die uiteindelijk van dichtbij tegen de paal knalde. Bij Oostende heiligde het doel de middelen: de kustploeg leek de bal zo hard en zo ver mogelijk te ontzetten zonder enige offensieve intenties. En dat kwam KVO uiteindelijk duur te staan. Tien minuten voor inrukken vond D’Haene het hoofd van de vrijstaande Stojanovic, die de bal hard tegen de touwen kopte.

Zeker met Chevalier die klaarstond om zijn opwachting te maken, leek KVK nog de volle buit te pakken. Des te verrassender was de snelle tegengoal van Oostende, die meteen na de gelijkmaker uit de lucht kwam vallen. Bjelica ging zijn kans vanop twintig meter en verschalkte Bruzzese met een héérlijke lob. Kortrijk was aangeslagen en kreeg pas in de 90ste minuut de kans op de gelijkmaker. De ingevallen Chevalier knalde hard richting doel, maar zag zijn schot via de kruising terug in het veld keren. In de absolute slotfase werd Rolland nog uitgesloten na een tweede gele kaart.

Kortrijk lijdt zo zijn derde seizoensnederlaag, terwijl het nog maar twee keer wist te scoren. Vanavond verdiende het team van De Boeck beter, maar het was Oostende dat met de volle buit ging lopen.