VIDEO. KV Oostende en Eupen delen punten in slap duel Tomas Taecke

16 februari 2019

23u00 0 KV Oostende KVO KVO 1 einde 1 EUP EUP KAS Eupen Jupiler Pro League ’t Was geen hoogvlieger, KV Oostende - Eupen. De thuisploeg kwam voor de rust verdiend op voorsprong via de jonge D’haese, maar liet daarna helemaal niets zien.

‘Winnen en we zijn gered’. Dat was de teneur bij KV Oostende in de aanloop van het duel tegen Eupen, dit terwijl KVO eigenlijk al een tijdje niet veel meer kon overkomen. Gert Verheyen verraste met zijn basiself, waarvan De Sutter, Canesin, De Bock en Vandendriessche geen deel uitmaakten. De Sutter was tijdens de week ziek geweest, terwijl sterkhouders Canesin en Vandendriessche gepasseerd werden. Kansen waren er voor nieuwkomer Nastic, de jonge D’haese en aanvaller Guri. Bij Eupen was er geen basisplaats voor Milicevic. In een saai openingshalfuur domineerde KV Oostende de wedstrijd. D’haese kon al na drie minuten de score openen, maar miste de overtuiging om zijn eerste van het seizoen binnen te schieten. Diezelfde D’haese knalde na 27 minuten hard op Van Crombrugge, die in de herneming een prima reactie had op de rebound van Guri. KVO was baas, maar overtuigend was het niet. Gelukkig zorgde de Kiss Cam nog voor wat animo in de Versluys Arena.

Eupen probeerde het op zijn beurt via de snelheid van Fall, die enkele keren goed wegliep in de rug van Tomasevic. Gevaarlijk waren de bezoekers evenwel niet. De derde poging van D’haese was de goeie. Het jeugdproduct reageerde alert in het geharrewar en trapte de bal in de draai tegen de touwen. De voorsprong van Oostende was bij de rust dik verdiend. Eupen stelde in de eerste 45 minuten helemaal niets voor, terwijl de kustploeg een handvol kansen bijeen had gevoetbald.

Amper afgetrapt in de tweede helft kreeg Eupen zijn eerste kans in de wedstrijd. Plots dook Fall op voor de neus van Dutoit, maar de vleugelspits kon de scherpe vrijschop van Garcia niet tegen de netten duwen. Diezelfde Fall trapte nog eens te slap richting doel toen hij daartoe de kans kreeg. Zo begon Eupen het best aan de tweede helft, al was de opflakkering van korte duur. Oostende herstelde het evenwicht - van goeie kansen of uitgespeelde mogelijkheden was er echter lange tijd geen sprake.

Een kwartier voor inrukken moest Van Crombrugge alles uit de kast halen om het goede schot van Nastic uit de bovenhoek te zweven. Het doelpunt viel aan de overzijde, waar Toyokawa na een hoekschop hard binnen knalde. Oostende kreeg waar het al sinds het begin van de tweede helft om vroeg en moest met nog een dikke tien minuten op de klok zelf opnieuw op zoek naar de voorsprong. Wat dat betreft was de tweede gele kaart voor Keita een meevaller voor de thuisploeg. Net als in de hele tweede helft kon KVO evenwel niets meer klaarspelen, waardoor het nog maar eens niet kon winnen.