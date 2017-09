VIDEO: KV Mechelen pakt in extremis gelijkspel dankzij Coosemans 23u24 0 BELGA Jupiler Pro League Moeskroen en KV Mechelen hebben de punten gedeeld na een lekkere pot voetbal. Er werd in totaal vier keer gescoord. Olinga en Awoniyi brachten Moeskroen op voorsprong voor rust. Na de pauze zorgden Schoofs en Cobbaut voor de 2-2 eindstand. Bij de laatste goal was het niemand minder dan Colin Coosemans die voor de assist zorgde.







Mechelen had de bal, maar het was Moeskroen dat op voorsprong kwam. In de negende minuut waaide de voorzet van Olinga zo maar binnen aan de tweede paal. Een kwartier later werd het zelfs 2-0. Awoniyi werkte een knappe aanval mooi af. Na rust was het wachten op opschudding. Tot Matthys in de 68ste minuut een onterechte penalty kreeg. Gelukkig voor Moeskroen pakte Logan Bailly de strafschop. Malinwa drukte nadien door en via een goed schot van Schoofs werd het 2-1. Dat leek ook de eindstand te worden, tot Colin Coosemans in de slotseconden begon te dribbelen. De doelman bleef goed en balbezit aan de zestien meter en leverde dan een perfecte assist af voor Cobbaut. De jonge linksachter schoot makkelijk de 2-2 eindstand tegen de touwen.