VIDEO: KV Mechelen doet zichzelf de das om met zwak verdedigen, Anderlecht mag feestje bouwen



Jupiler Pro League Anderlecht heeft zijn eerste zege onder Hein Vanhaezebrouck beet. In een spektakelrijke wedstrijd won het met 3-4 op het veld van KV Mechelen. Na een wervelende eerste helft leek de wedstrijd gespeeld en ging paars-wit met een 1-4 voorsprong de rust. Toen Malinwa na een uur terugkwam tot 2-4 leefde het AFAS stadion opnieuw op. Anderlecht liet het na de wedstrijd helemaal dood te maken en moest nog tot in de slotminuten bibberen toen Bandé de 3-4 op het bord zette.

Een opvallend moment was er nog na de 1-2 van Rob Schoofs. De spelmaker van KV Mechelen leek tijdens zijn viering even revanche te nemen op zijn ex-coach Hein Vanhaezebrouck. Op zijn lippen valt "Voor Hein" af te lezen. Het is een publiek geheim dat het niet helemaal boterde tussen trainer en speler tijdens hun periode bij AA Gent.