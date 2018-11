VIDEO. Kraker eindigt onbeslist: Schrijvers zorgt tegen ex-club voor Brugs punt, ongeslagen Genk blijft leider Niels Vleminckx en Glenn Van Snick

03 november 2018

19u48

Bron: Eigen berichtgeving 14 KRC Genk GNK GNK 1 einde 1 CLU CLU Club Brugge Jupiler Pro League Genk-Club zorgde niet voor een wauw-gevoel, maar bevestigde wel: deze twee ploegen zijn momenteel de absolute top in België. Bakken intensiteit en twee knappe goals zorgden voor een billijk gelijkspel. 1-1.

Genk-Club Brugge. De hemelbestormers van het Belgisch voetbal tegen de regerende kampioen. Beter wordt Belgisch voetbal niet, denk je dan. Wel: die verwachtingen werden slechts deels ingelost. De intensiteit was indrukwekkend. Alleen jammer dat het aantal kansen niet navenant was.

Bij Club kreeg Horvath de voorkeur op de nu wel fitte Letica. Daarmee lijkt het pleit wel beslecht in de goal – al is het bij blauw-zwart altijd met twee woorden spreken. Het middenveld met brekers Nakamba en Rits, zonder Vormer, moest de wervelende Genkse as afstoppen. Dat lukte welgeteld elf minuten. De Limburgers tikten een enig mooie aanval bij elkaar, met dito afwerking. Ndongala kon de voorzet van Pozuelo in doel tikken.

Meesterillusionist

De balcontrole van Alejandro Pozuelo zien en sterven. Wat een voetballer. Tovenaar met voetbalnoppen. Meesterillusionist. Ziet wat anderen niet zien en laat hen dingen geloven die er niet zijn. De buitenkant van de voet – u mag zelf kiezen of het nu links of rechts is. Een heupbeweging naar links en wegdraaien naar rechts. Alles wat Pozuelo doet, lukt tegenwoordig. Een remedie is er niet. Korte mandekking? Alejandro kapt en draait weg. Positioneel verdedigen? De Spanjaard strooit met steekpassjes. En zeggen dat het lang niet zijn beste wedstrijd voor Genk was.

U begrijpt: Genk was beter, die eerste helft. Met Club Brugge dat wel het meeste balbezit had, maar daar veelal steriel mee omging. Anders dan het bewegingsvoetbal uit Limburg. Al kwam blauw-zwart wel een stuk sterker uit de kleedkamer. De bezoekers werden daar al snel voor beloond. Na opnieuw een aanval met een stationnetje of twintig belandde de bal bij Siebe Schrijvers. Uitgerekend hij, gewezen toptalent van de Limburgse mijnstreek, deze zomer in Brugge beland, maakte de 1-1. De fluitjes uit het publiek waren in de minderheid, maar daarom niet minder misplaatst.

Raadsel

Club zette door. Wesley miste een dot van een kopkans, terwijl Aidoo onder druk van diezelfde Wesley de bal op de eigen lat kopte. Aan de overzijde krulde Samatta naast. En hoe Horvath het schot van Heynen en het bijhorend geharrewar uit z’n doel heeft kunnen houden, is ons nog steeds een raadsel.

Omdat Samatta’s late knal nog de paal scheerde, bleef het dus bij een gelijkspel. Terecht, op basis van de hele wedstrijd. Faire match tussen twee ploegen onder hoogspanning, twee knappe goals, enkele technische hoogstandjes. Meer moet dat niet zijn.