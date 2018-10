VIDEO. Kortrijk laat derde zege op rij liggen bij gehavend Cercle LUVM

27 oktober 2018

21u55 1 Cercle Brugge CER CER 1 einde 1 KVK KVK KV Kortrijk Jupiler Pro League KV Kortrijk moet het zichzelf aanrekenen dat het op bezoek bij een gehavend Cercle Brugge geen derde zege op rij boekte. Voor rust hadden de Kerels hun overwicht altijd in een ruime voorsprong moeten omzetten. Na de pauze knokte Cercle zich wilskrachtig terug in de partij en pakte het alsnog zijn dertiende punt in twaalf wedstrijden.

Bij Kortrijk bleek Ilombe Mboyo uiteindelijk toch niet fit genoeg om te starten, hoewel hij door Glen De Boeck aanvankelijk in de startelf was voorzien. De Griek Charisis kreeg daardoor zijn eerste basisplaats bij de Kerels. Bij de thuisploeg bracht Laurent Guyot dan weer Irvin Cardona en Kylian Hazard voor het eerst aan de aftrap. Niet onlogisch na hun verdienstelijke invalbeurt op Anderlecht. Achterin was het Koné, voor het eerst aanvoerder, die de geschorste Taravel verving, waardoor ook Appin als verdedigende middenvelder een eerste keer titularis werd.

De vele personeelswissels bij Cercle Brugge zorgden er wel voor dat groen-zwart een halve wedstrijd naar de juiste afstelling van het raderwerk moest zoeken. Kortrijk was makkelijk baas en zette het overwicht even voorbij het halfuur om in een logische voorsprong. Daar had het wel een carambolegoal voor nodig. Een knal van Avenatti werd door Jovan Stojanovic (als 17-jarige ooit een seizoen bij Cercle) voorbij Nardi gekopt. Nardi had Stojanovic vroeg in de partij van een goal afgehouden en kort voor de 0-1 ook een afwijkend voorzetschot van Dhaene onschadelijk gemaakt.

Zijn overbuur Kaminski mocht een helft lang werkloos toekijken, maar moest zich na de rust slag om slinger twee keer gewonnen geven. De eerste gelijkmaker van Cercle werd wegens handspel van Gakpé afgekeurd. Een minuut later blokte Cardona Kagelmacher goed af, waardoor een aflegger van Hazard toch bij Mercier raakte. De Brugse spelmaker, voor rust een schim van zichzelf, scoorde tegen zijn ex-ploeg zijn eerste van het seizoen.

Met de gelijke stand op het bord deed Cercle meer inspanningen om een driepunter thuis te houden dan Kortrijk om zijn derde zege op rij uit de brand te slepen. De invallers lieten het echter liggen. De Belder kwam een teen te kort om een goeie voorzet van Etienne binnen te duwen, en aan de overzijde hield Nardi met een formidabele reflex Chevalier van de winning goal af.