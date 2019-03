VIDEO. Kortrijk begint met 3-1-zege aan play-off 2 en maakt zo einde aan ongeslagen reeks van Moeskroen Eddy Soetaert

30 maart 2019

23u00

Bron: Eigen berichtgeving 1 KV Kortrijk KVK KVK 3 einde 1 MOU MOU Excel Moeskroen Jupiler Pro League Een scherp KV Kortrijk bleek supergemotiveerd om het sinds Nieuwjaar ongeslagen Moeskroen onderuit te halen. Het duwde de buren vlot van hun wolk, scoorde drie keer en legde tussendoor nog een aantal prima acties op de mat. KVK liet meteen weten dat het de play-off 2 ernstig neemt: 3-1.

Twee vroege heerlijke doelpunten om de zogezegd ‘saaie’ play-off 2 te openen, dat mocht best. Het eerste was een fraaie dieptepas van Stojanovic die Chevalier leek aan te spelen maar plots centraal Avenatti wegstuurde. De vaardige Uruguayaan schoof de bal uitgemeten in de verste hoek buiten het bereik van Butez. Het tweede ontstond na een dubbelpas Stojanovic-Lepoint. De Brusselaar duwde de bal blind naar rechts tot bij Chevalier die beheerst afmaakte.

Bernd Storck had dan wel aangekondigd dat hij veel andere jongens een kans zou geven, maar alleen Awoniyi bleef – een uur dan toch – op de bank ten voordele van Pierrot. Achteraan koos de Duitser voor een driemansdefensie met daarvoor een overbemand middenveld. De Walen botsten evenwel op een opvallend gemotiveerde thuisploeg. Eén keer maar inde eerste helft werd het warm voor Bruzzese toen Bakic een vrijschop rakelings over mikte. Kortrijk was dichter bij een derde goal toen Lepoint met Boya in de rug een knappe pass van Chevalier net naast de paal prikte.

Maar Herr Storck wou dat imago van onverwinnelijkheid niet zomaar afgeven. Hij eiste meer offensieve kracht van zijn team en kreeg dat ook. Godeau kwam meteen dicht bij de aansluitingstreffer maar Bruzzese sloeg de bal nog net op tijd weg. Brute pech voor de verdediger dat uitgerekend hij even later toch scoorde maar dan wel in eigen doel. Met Stojanovic in de rug moest hij een scherpe voorzet van D’Haene achter de aangeslagen Butez duwen.

Dat was het sein voor enkele uitgesponnen Kortrijkse acties vol technische hoogstandjes tijdens iets als een gala-avond. Het afstandsschot van Boya pal in de bovenhoek onderbrak amper de festiviteiten. KV Kortrijk heeft zijn start duidelijk niet gemist.

Meer over Chevalier

Stojanovic

sport

sportdiscipline

voetbal

Bruzzese

Lepoint

Butez