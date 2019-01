VIDEO. Klinisch Antwerp te gehaaid voor flets Zulte Waregem 2.0: Refaelov viert nieuw contract in stijl Stijn Joris

19 januari 2019

23u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Zulte Waregem ZWA ZWA 1 einde 2 ANT ANT Antwerp Jupiler Pro League Met een knap ingestudeerd nummertje legde Lior Refaelov de match meteen na rust in zijn definitieve plooi. Kort na de rust bracht hij de stand op vrije trap - na een simpel tikje opzij van Jukleröd - erg knap op 0-2. Dé ideale manier om zijn contractverlenging van een dag eerder in de verf te zetten. De aansluitingstreffer van Bongonda kwam veel te laat.

Het had een beetje weg van Zulte Waregem 2.0. Zes nieuwe namen in vergelijking met de laatste wedstrijd van 2018. De drie nieuwkomers Seck, Peeters en Sylla meteen aan de aftrap én het debuut van de 18-jarige Pletinckx centraal achterin. Francky Dury ging duidelijk op zoek naar een nieuw elan en het begon niet verkeerd. Bolat moest al meteen met een knappe reflex uitpakken op een kopbal van De fauw. Die bood even later ook De Pauw een goede kans aan, maar de rechterflankspeler trapte hoog over.

Daarna sloeg de verveling wat toe aan de Gaverbeek. De middenbeuk van de eerste helft had niets te bieden. Eventjes liet Antwerp wat van zich horen. Bölöni koos voor een erg behouden tactiek en de Great Old kwam amper aan creëren toe. Een lange bal van Jukleröd viel voor de voeten van Lamkel Zé. De Kameroener kapte Walsh uit, maar de goed uitgekomen Bossut voorkwam de 0-1. Even later was het toch raak. Yatabaré zag Buta infiltreren en speelde keurig in zijn loop. De Portugees legde knap breed voor Mbokani die zijn eerste kans eenvoudig afmaakte. Antwerp strafte onoplettendheidjes van Bongonda en Pletinckx meteen af en kon met een voorsprong gaan rusten.

Stage loont

Kort na de rust deed Antwerp de match op slot met een ingestudeerd nummertje. Borges stond achter de bal en Refaelov en Jüklerod er net voor. De Noor tikte simpel opzij en Refaelov draaide weg en trapte in de verste hoek binnen. 0-2 en de trainingen op stilstaande fases tijdens de stage in Spanje loonden al meteen. De zevende goal al voor Refaelov die daarmee topschutter is bij de Great Old. Antwerp besloot de match met een dubbele voorsprong te gaan controleren.

De drie punten kwamen nooit meer echt in het gedrang voor Bölöni en co. De score had nog kunnen oplopen, als Antwerp meer deed met de ruimte om te counteren. Dury probeerde nog wel iets en bracht Soisalo, Björdal én Mamadou Sylla, maar de kooi van Bolat werd pas in de slotminuten echt bedreigd. Bolat duwde een afstandsschot van Bongonda in hoekschop. In de laatste minuut hield hij ook Mamadou Sylla met de voet nog van de aansluitingstreffer. Uiteindelijk tekende Bongonda met het hoofd toch nog voor de 1-2, maar daar bleef het bij.

Antwerp houdt zo Standard af op de derde plek, een week voor de onderlinge confrontatie met de Rouches. Zulte Waregem lijkt dit seizoen niet meer weg te raken uit de rechterkolom.