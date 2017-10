VIDEO: Kansen genoeg, maar Genk is ook Moeskroen niet de baas 23u00 0





11/30, dat is het magere rapport van Racing Genk na tien speeldagen. Ook in de eigen Luminus Arena konden de troepen van Albert Stuivenberg niet winnen. Genk voetbalde tegen Moeskroen wel de ene kans na de andere bij elkaar, maar het was Dorin Rotariu die tegen de gang van het spel in de 0-1 enig fraai op het scorebord schilderde. Acht minuten voor tijd zorgde Marcus Ingvartsen voor de gelijkmaker, maar voor iedereen die blauw en wit gezind is slechts een pleister op een houten been. Moeskroen staat met 18 eenheden knap derde en mag stilaan dé revelatie genoemd worden.