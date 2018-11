VIDEO. Jonkies van Anderlecht in vier dolle minuten onderuit op Stayen, maar toch moet paars-wit zich geen verliezer voelen Niels Vleminckx en Thomas Lissens

25 november 2018

19u53 23 STVV STV STV 4 einde 2 AND AND Anderlecht Jupiler Pro League STVV won met 4-2 van Anderlecht. En toch moet paars-wit zich geen verliezer voelen. Wie met zes tieners dúrft spelen, verdient krediet.

Niet één. Niet twee. Nee: vijf jeugdproducten stonden er in de basis bij Anderlecht. Bornauw, Lokonga, Saelemaekers, Amuzu en de debuterende Verschaeren. De rugnummers op hun shirt zeggen alles. 40, 45, 48, 51 en 56. Stuk voor stuk tieners. Behoorlijk ongezien in België. Uit noodzaak. Kums, Trebel, Najar: gevestigde namen die out waren. Maar ondertussen zat pakweg recordaankoop Sanneh wel doodleuk op de bank. Wie durft nog zeggen dat de jeugd geen kans meer krijgt op Anderlecht?

Maar vijf tieners samen in de basis betekent ook een pak minder ervaring. Geen ramp zo lang het goed gaat. Maar toen paars-wit na acht minuten voor het eerst STVV liet komen, liep het wel meteen aan tegen een tegendoelpunt. Bezus trapte de afvallende bal naast Didillon binnen.

Sint-Truiden domineerde het kwartier dat volgde op de 1-0. De jonge bende van paars-wit kreunde onder de hoge druk van de thuisploeg. Bornauw kwam goed weg toen ref Alen hem meteen geel gaf in plaats van STVV zijn open doelkans te gunnen. Op zulke momenten werd ook duidelijk dat het de elf van Anderlecht ontbrak aan automatismen. Logisch. Op Gerkens na speelde geen enkele basisspeler aan het begin van vorig seizoen in de Brusselse A-kern. De anciens zijn allemaal nieuwkomers. Kapitein Santini is nog maar een paar maanden bij paars-wit, net als Milic, Vranjes, Didillon en Makarenko. STVV kwam dicht bij de 2-0 na een knappe ingestudeerde vrije trap, maar Kamada miste zijn schot.

Het spreekt voor Anderlecht dat de jeugdige ploeg zich terug in de wedstrijd knokte. Eerst door de bal te monopoliseren en enkele lauwe afstandsschotjes. Toen Amuzu – prima wedstrijd van de flankspeler – de bal voor doel krulde, moest Santini er maar z’n hoofd tegen zetten. 1-1. Even later trapte Milic een voorzet hard voor doel. De 17-jarige Verschaeren dook prima op in de rug van de Truiense defensie. Hij devieerde de bal op de paal.

Vlak na rust brak Amuzu weer los op zijn flank. Gerkens raakte de bal net niet goed en trapte naast. Niet veel later stond de 1-2 wel op het bord. Verschaeren pakte uit met een weergaloze steekpass. Amuzu dook de ruimte in en ging over de arm van doelman Steppe. Santini trapte de penalty binnen.

Verschaeren, Lokonga, Amuzu – de jongeren grepen de macht. Leuk voor de neutrale kijker. Geweldig voor de supporters. Lang geleden dat het uitvak van paars-wit zich zo heeft laten horen. Maar net op het moment dat Anderlecht de zaken helemaal onder controle leek te hebben, werd het gepakt op een stilstaande fase. Alwéér een ingestudeerd nummertje. Voor de zoveelste keer dit seizoen – de verantwoordelijke voor de stilstaande fases van de Kanaries verdient stilaan opslag. Takehiro scoorde de 2-2.

En nog was het niet gedaan. Naar slechte gewoonte ging het licht uit bij Vranjes. Bezus behield het overzicht en bediende Kamada. De Japanse topschutter knalde vanuit een scherpe hoek onder de armen van Didillon. Een ommekeer binnen de vier minuten.

Hein Vanhaezebrouck gooide Bakkali en Doku – debutant twee en tiener zes van de avond – dan maar in de strijd in het slotkwartier. Die laatste begon met een prima actie en aflegger naar de ook ingevallen Lawrence, die op Steppe besloot. Dichter kwam Anderlecht niet meer. Het was zelfs Boli die de 4-2 maakte op de counter.

