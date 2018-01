VIDEO: Japanse eigenaars geland op Stayen: "STVV nu al big in Japan" Mathieu Goedefroy

Als het nog niet duidelijk was dat STVV in Japanse handen is gevallen, dan is het dat na gisteranavond zeker en vast. Op de traditionele nieuwjaarsreceptie van de club werd Stayen overrompeld door Japanners. Allemaal wilden ze een glimp opvangen van hun nieuwe favoriete voetbalclub, sinds kort in handen van de Aziatische multinational DMM. "STVV is nù al big in Japan!", klonk het voor de camera van onze videoman.

