VIDEO: Janga wist in minuut 90 knappe Eupense openingsgoal uit met rake kopbal TLB

03 februari 2018

23u00

Bron: Eigen berichtgeving 15

AA Gent heeft niet kunnen winnen tegen Eupen, de voorlaatste in de stand. De thuisploeg klom in de eerste helft op voorsprong via Koné, die scoorde met een fantastisch hakje. AA Gent leek hoe langer hoe meer op weg naar een nederlaag, maar de ingevallen Janga zorgde in minuut 90 toch nog voor de 1-1. Koné was uiteindelijk nog de antiheld bij de thuisploeg. De winteraankoop van de Panda's liet een opgelegde kans liggen en pakte twintig minuten voor tijd ook nog zijn tweede gele kaart.