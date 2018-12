VIDEO. Invaller Vormer schenkt Club Brugge krappe zege op Daknam: Lokeren duikt 2019 in als hekkensluiter Tomas Taecke en Glenn Van Snick

27 december 2018

19u51 9 KSC Lokeren LOK LOK 0 einde 1 CLU CLU Club Brugge Jupiler Pro League Een makkelijk hapje was Lokeren niet, maar Club Brugge sluit 2018 wel af met een overwinning. Een goal van Ruud Vormer, die op de bank begon, was voldoende om met de drie punten aan de haal te gaan. 0-1. Club verkleint zo de kloof op leider KRC Genk opnieuw tot zeven punten, Lokeren blijft laatste.

Na de riante zege tegen Antwerp koos Leko voor dezelfde elf namen. Geen Denswil en Vormer dus, die na hun schorsing op de bank belandden. Aan Lokerse zijde ontbrak De Wolf wegens ziekte en kwam Verhulst zo tussen de palen. Club dacht na een paar minuten op voorsprong te komen, maar het doelpunt van Schrijvers werd terecht afgekeurd wegens buitenspel. In een evenwichtige eerste helft kwam de meeste dreiging via Dennis, die weliswaar niet beslissend genoeg was in de zone van de waarheid. Lokeren was gevaarlijk via De Ridder, die halverwege de eerste helft in de clinch ging met Mata. Vooral die laatste ging daarbij met een soort van kopstoot over de schreef, maar Verboomen trok enkel de gele kaart. Dat het halverwege nog 0-0 was niet alleen doordat Club zich niet kon doorzetten, maar ook wegens een verdienstelijk Lokeren.

Na de pauze drong Club meteen aan. Het schot van Wesley was te slap om Verhulst te verontrusten en ook op de harde knal van Dennis reageerde de doelman attent. Aan de overzijde kreeg Jovanovic een open kopkans, maar hij mikte recht op Horvath. De beste Brugse mogelijkheid was voor Dennis, die ook op zijn beurt van dichtbij naliet met het hoofd de score te openen. Zonder groots te spelen leek Club de match toch meer naar zijn hand te zetten… en hing een eerste goal in de lucht. Uiteindelijk was het invaller Vormer die blauw-zwart verloste. Schrijvers zorgde voor de opening, de Nederlander trapte mooi overhoeks binnen.

Lokeren ging op zoek naar de gelijkmaker, maar tot veel kansen kwam het niet. Eén keer kwam De Ridder een voetje te kort om de voorzet van Skulason binnen te duwen. Club speelde de match in het slotkwartier relatief rustig uit en boekt zo een goeie driepunter vlak voor de winterstop. De kloof met Genk blijft zo zeven punten. Lokeren heeft veel werk op stage wil het straks na Nieuwjaar het behoud verzekeren.