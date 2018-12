VIDEO. Indy Boonen redt een punt voor Oostende, Zulte Waregem ziet negen op negen in extremis door de neus geboord VDVJ

01 december 2018

21u52 0 Zulte Waregem ZWA ZWA 1 einde 1 KVO KVO KV Oostende Jupiler Pro League Geen 9 op 9 of 12 op 15 voor Zulte Waregem. Tegen KVO zakte het na rust te ver achteruit bij een 1-0 voorsprong. Indy Boonen deed zich voor het eerst opmerken in België met de gelijkmaker.

Het Regenboogstadion wint stilaan zijn reputatie terug. Ploegen zakken opnieuw met schrik af naar Zulte Waregem, door de knappe 9 op 12 met zeges tegen Standard en Club als uitschieters. Bij de bezoekers van KV Oostende gaat de tendens in omgekeerde richting. Met amper één overwinning in acht wedstrijden weggegleden naar plek twaalf.

Het verschil in momentum vertaalde zich op het veld. Buiten een kans van Zivkovic na een handvol seconden kwamen de bezoekers amper in de buurt van Bossut. Dan zorgde Essevee voor meer dreiging. En de eerste keer was het meteen raak. Bij een lange bal van Heylen miste Nkaka - wat gaat die volgend seizoen bij Anderlecht doen? - volledig zijn controle. Harbaoui fusilleerde genadeloos Ondoa (1-0).

Er volgde een typisch Jupiler Pro League-momentje. Een voorzet van Tardieu vloog tegen de rechterarm van De Bock op de rand van de zestien. Wel of geen penalty? Visser zocht contact met zijn videoref, maar... die was buiten dienst. In de tribunes wisten ze niet of ze moesten lachen of huilen. Sylla kreeg net voor rust nog de beste kans, maar krulde naast.

Nadien koos Zulte Waregem voor iets meer zekerheid. Het zakte wat terug en teerde op de tegenaanval. Verontrustend hoe weinig een onmachtig KVO daartegenover stelde. Ondanks het balbezit vond het amper een opening. Met meer geluk dan kunde viel de bal dan toch eens goed voor Sakala, maar de Zambiaan kopte over. Een waarschuwing voor het ingedommelde Essevee. En dan dook vijf minuten voor tijd plots de ingevallen Indy Boonen voor Bossut op. De ex-speler van Man U trapte de gelijkmaker fraai gekruist binnen. Dat komt ervan...